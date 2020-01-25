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AK Partili Başkan’dan duygulandıran açıklama

ORDU HABERLERİ  | 25.01.2020 20:17 | Son Güncelleme

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremin ardından Türk milletinin gösterdiği fedakarlığın dünyaya örnek olduğunu söyledi.Başkan Tomakin, depremin ilk duyulduğu andan itibaren Türkiye’nin depremzedeler için adeta seferberlik ilan ettiğine dikkat çekerek, “Soğuk kış gecesine aldırmayan Türkiye ayağa kalkarak depremden etkilenen kardeşlerine nasıl yardım ederim diye tüm imkanlarını seferber ettiğine şahit olduk.

AK Partili Başkan’dan duygulandıran açıklama

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremin ardından Türk milletinin gösterdiği fedakarlığın dünyaya örnek olduğunu söyledi.
Başkan Tomakin, depremin ilk duyulduğu andan itibaren Türkiye’nin depremzedeler için adeta seferberlik ilan ettiğine dikkat çekerek, “Soğuk kış gecesine aldırmayan Türkiye ayağa kalkarak depremden etkilenen kardeşlerine nasıl yardım ederim diye tüm imkanlarını seferber ettiğine şahit olduk. Birbirini tanımayan ama 82 milyonun yüreği o gece Elazığ’da atıyordu. Yardım için seferber olan halkımızın duyarlı göz yaşartıcı sahnelere şahit olduk. Bilmiyorum ama dünya da bu kadar birbirine tutkun bu kadar birbirine yardım eden bir millet daha yoktur” dedi.
Tomakin, şöyle devam etti:
“Kimi ensar-muhacir gibi ikinci evinin anahtarını veriyor, kimi dairesini kardeşlerine açıyordu, kimi ilk dakikalardan itibaren Ordu Meydanında toplanmış evinin çeyizliğindeki giyecek ve yiyeceklerini, belki de kendi üstüne örteceği yorgan ve battaniyeleri bir an önce kardeşlerine ulaştırmak için yarışıyorlardı. Allah milletimizi vatanımızı semavi ve arzı afetlerden korusun.”
Başkan Tomakin, açıklamalarını şöyle bitirdi:
“Milletimizin bu alicenaplığı yardım severliği zirve yapmış, toplanan yardımlar amacına fazlası ile ulaşmıştır, bazı ihtiyaç malzemelerinde çok fazlalık varken, bazı ihtiyaç malzemeleri yetersiz kalmaktadır. Bu amaçla Genel Merkezimizin ve Kızılay’ın vatandaşlarımızdan isteği yiyecek, içecek gibi yardım yerine DEPREM yazıp 2868’e mesaj atarak bağışta bulunmalarıdır. Bu sayede neye ihtiyaç varsa o temin edilebilir. Bu kampanyada da Ordu olarak alicenaplığımızı ve yardım severliliğimizi bir kez daha gösterelim ve kampanya ya en üst seviyede destek verelim.”

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