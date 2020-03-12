YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. AK Partili başkanlar Ankara’da bir araya geldi

AK Partili başkanlar Ankara’da bir araya geldi

ÇORUM HABERLERİ  | 12.03.2020 18:58 | Son Güncelleme

AK Partinin kuruluşundan bugüne kadar Çorum’da görev alan ilçe başkanları İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.Yapılan istişare ve değerlendirme toplantısında ilçe başkanlarından, görev sürelerinde ilçelerde yaptıkları parti çalışmaları ile görüş ve önerileri dinlendi.AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum’daki birlik ve beraberliğinin parti genel merkezi tarafından her zaman takdirle karşılandığını belirterek, toplantı sayesinde ilçe teşkilatlarında görev yapmış olan ilçe başkanları ile bir arada olmaktan onur duyduğunu söyledi.

AK Partinin kuruluşundan bugüne kadar Çorum’da görev alan ilçe başkanları İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.
Yapılan istişare ve değerlendirme toplantısında ilçe başkanlarından, görev sürelerinde ilçelerde yaptıkları parti çalışmaları ile görüş ve önerileri dinlendi.
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum’daki birlik ve beraberliğinin parti genel merkezi tarafından her zaman takdirle karşılandığını belirterek, toplantı sayesinde ilçe teşkilatlarında görev yapmış olan ilçe başkanları ile bir arada olmaktan onur duyduğunu söyledi. AK Parti olarak kutlu bir dava için yola çıktıklarını belirten Ahlatcı, tüm enerjilerini ve çalışmalarını bu dava için harcadıklarını kaydetti.
Başarı için birlik ve beraberliğin öneminden bahseden Ahlatcı, “Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece Çorum’da başarı seviyemiz hiçbir zaman düşmeyecektir. Yapılacak olan her seçimden yine birinci parti olarak çıkacağımıza inancım tamdır, yeter ki bugünkü birlik ve beraberliğimizi sürdürelim” dedi.
Ak Parti’nin sağlam bir istişare kültürüne sahip olduğuna vurgu yapan Ahlatcı, AK Parti’de her kademede görev alanların tek hedefinin güçlü bir Türkiye olduğunu belirtti.
AK Parti’de kardeşliğin, vefanın ve dayanışmanın en önde olduğuna işaret eden Ahlatcı, "Cumhurbaşkanımızın da her fırsatta ifade ettiği gibi partimiz şahısların değil milletin partisidir. Milletimizin bize emanet ettiği davayı sahiplenmek ve en yükseğe çıkarmak için üstlendiğimiz görevlerde en iyisini yapmanın gayreti içerisindeyiz. Şahıslar gelir geçer ama dava her zaman hep baki kalır. AK Parti için siyaset budur. Böyle kalmaya da devam edecektir. AK Partide görev alan tüm teşkilat mensuplarımız için önce ’Milletim’ sonra partim en sonda ’ben’ gelir. Bizler biliyoruz ki birlik ve beraberlik içinde olursak karşımızda duracak hiçbir güç yoktur! yaptığımız bu istişarelerde ve toplantılarda ortaya konan görüşlerin gerçekten çok ama çok kıymetli olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler
Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyorBu yumurtayı 40 yıldır saklıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Köylüler kooperatif kurdu

Köylüler kooperatif kurdu

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Edremit Belediyesi korona virüs fırsatçılarına karşı harekete geçti

Edremit Belediyesi korona virüs fırsatçılarına karşı harekete geçti

Bartın’da Koronavirüs toplantısı

Bartın’da Koronavirüs toplantısı

TEB'den tüm doktor ve adaylarına avantajlar

TEB'den tüm doktor ve adaylarına avantajlar

Çorum Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:26
Sabah
06:50
Öğle
12:55
İkindi
16:13
Akşam
18:50
Yatsı
20:09

Çorum Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Doga Eczanesı
Merkez
Kafkas Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Özden Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Osmancık Ecz. Eczanesi
Osmancik
Gülcan Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Emniyet Müdürlüğü Çorum’un Şubat ayı suç dosyasını açıkladı

Emniyet Müdürlüğü Çorum’un Şubat ayı suç dosyasını açıkladı

Jandarma’dan kaçak kazı yapan gruplara suçüstü

Jandarma’dan kaçak kazı yapan gruplara suçüstü

Çorum polisinden suç örgütüne operasyon

Çorum polisinden suç örgütüne operasyon

Kaymakam Alkan’dan engellilere ziyaret

Kaymakam Alkan’dan engellilere ziyaret

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden huzur uygulaması

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden huzur uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.