YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret

AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 23.09.2020 11:11 | Son Güncelleme

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve ilçe başkanları, Vali İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret etti.Ziyarete İl Başkanı Naim Makas’ın yanı sıra; Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, Bozcaada İlçe Başkanı Burak Aktan, Bayramiç İlçe Başkanı Saadettin Arslan, Ayvacık İlçe Başkanı Nazmi Tok, Gökçeada İlçe Başkanı Mahmut Kolçak, Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal, Biga İlçe Başkanı Hasan Sepici, Eceabat İlçe Başkanı İlker Güven, Gelibolu İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Yenice İlçe Başkanı Faruk Günay katıldı.Vali İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve ilçe başkanlarıyla bir süre görüşerek sohbet etti.

AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve ilçe başkanları, Vali İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarete İl Başkanı Naim Makas’ın yanı sıra; Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, Bozcaada İlçe Başkanı Burak Aktan, Bayramiç İlçe Başkanı Saadettin Arslan, Ayvacık İlçe Başkanı Nazmi Tok, Gökçeada İlçe Başkanı Mahmut Kolçak, Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal, Biga İlçe Başkanı Hasan Sepici, Eceabat İlçe Başkanı İlker Güven, Gelibolu İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Yenice İlçe Başkanı Faruk Günay katıldı.
Vali İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve ilçe başkanlarıyla bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aktaş, başkanlara teşekkürlerini iletti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son! Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Kanaat önderi İzol’dan Afrika izlenimleri
Kanaat önderi İzol’dan Afrika izlenimleri

Çanakkale Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
05:32
Sabah
06:56
Öğle
13:12
İkindi
16:36
Akşam
19:18
Yatsı
20:36

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Narin Eczanesi
Merkez
Troya Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kepez
Deniz Eczanesi
Ayvacik
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Bayramiç Eczanesi
Bayramic
Marmara Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Çanakkale’de Ağustos ayında bin 474 konut satıldı
Çanakkale’de Ağustos ayında bin 474 konut satıldı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İkbal Gürpınar Ve Eşi Emre Ermiş Çanlılar’la Buluştu
İkbal Gürpınar Ve Eşi Emre Ermiş Çanlılar’la Buluştu
Lapseki Sahillerinde Mavi Tehlike
Lapseki Sahillerinde Mavi Tehlike
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.