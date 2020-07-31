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AK Partili Bekle’den çocuklara bayram hediyesi

İZMİR HABERLERİ  | 31.07.2020 12:41 | Son Güncelleme

Ticaret ve Ekonomi Kulubü (Tekder) İzmir İl Başkanlığı bayram öncesi çocukların yüzünü güldürmeye devam etti.

AK Partili Bekle’den çocuklara bayram hediyesi

Ticaret ve Ekonomi Kulubü (Tekder) İzmir İl Başkanlığı bayram öncesi çocukların yüzünü güldürmeye devam etti. İzmir’in Tepecik semtinde 100 çocuğa bayram öncesi ayakkabı dağıtımı yapılırken dağıtıma AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de katıldı.
Bayram öncesi okullarda binlerce ayakkabı dağıtımı yapan Tekder İzmir İl Başkanlığı, bu kez Tepecik semtinde çocuklara ayakkabı hediye etti. Dağıtıma AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Tekder İzmir İl Başkanı Bayram Tüm, Tekder İzmir Kadın Kurulu Başkanı Şule Çınlama katıldı.
Milletvekili Bekle, dağıtım esnasında vatandaşların talep ve isteklerini dinlerken gelen taleplere en kısa sürede çözüm üreteceklerinin de sözünü verdi.
Çocukların sevinçleri gözlerinden okunurken, Tekder İzmir İl Başkanı Bayram Tüm, “Bayram bereketi ve hayrı ile geliyor. Bugün değerli dostlarımızla birlikte dağıtımı gerçekleştirdik. Şen ve mutlu olmayı her zaman başaran Tepecik’te çocuklarımızı sevindirmeye çalıştık. Mutlu çocuklar, mutlu yarınlar diyoruz. Bayrama mutlu girecekleri için bizde çok mutlu olduk” dedi.

AK Partili Bekle’den çocuklara bayram hediyesi

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