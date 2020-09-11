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AK Partili Belediye Başkanları, istişare toplantısında bir araya geldi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 11.09.2020 09:34 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı Yerel Yönetimler İstişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından, partili belediye başkanlarının katılımı istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.Belediye Başkanı Mustafa Ateş’in ev sahipliğinde Ortahisar beldesinde düzenlenen toplantıya AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, AK Parti Nevşehir Yerel Yönetimler Başkanı Ali Kemikkıran, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Türker, AK Partili İlçe ve Belde Başkanları ile parti yöneticileri katıldı.İl Başkanı M.Rauf Yanar’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 7.

AK Partili Belediye Başkanları, istişare toplantısında bir araya geldi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı Yerel Yönetimler İstişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.
AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından, partili belediye başkanlarının katılımı istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Mustafa Ateş’in ev sahipliğinde Ortahisar beldesinde düzenlenen toplantıya AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, AK Parti Nevşehir Yerel Yönetimler Başkanı Ali Kemikkıran, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Türker, AK Partili İlçe ve Belde Başkanları ile parti yöneticileri katıldı.
İl Başkanı M.Rauf Yanar’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 7. Olağan Kongre süreci, ülke gündemi, yerel çalışmalar gibi konular istişare edilerek ele alınırken, ayrıca karşılıklı soru-cevap ve müzakereler yapıldı.

AK Partili Belediye Başkanları, istişare toplantısında bir araya geldi

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