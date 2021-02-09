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AK Partili belediyeler, çiftçiden aldıkları patatesi ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

09.02.2021 15:52 | Son Güncelleme:
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir: - "Şu ana kadar yaklaşık 1700 ton sipariş alındı. Bu daha başlangıç. Sevkiyatlara da bugün itibariyle başladık. Bu artarak devam edecektir. İnşallah çiftçimizin elinde patates kalmayacak"

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesince patates üreticilerine destek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında, 21 belediyenin aldığı yaklaşık 1700 ton patates ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, patates çiftçisinin özellikle bu yıl istediği fiyatı ve pazarı bulamadığını söyledi.

Çiftçilere destek için harekete geçtiklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Farklı belediyeler münferiden patates alıyordu. Bu çalışmanın organize bir şekilde yapılmasını istedik. Etkili bir şekilde, çiftçimize direkt temas edecek ve patatese talebi artıracak bir organizasyon olsun istedik. Milletvekillerimizle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye başvurduk. O da zaten bölgemizin insanı, çiftçimizin halini çok iyi biliyor. O da hemen konuyla ilgilenerek AK Partili bütün belediyeleri organize etti. Niğde'de Tarım Kredi Kooperatifi üzerinden patates toplamaya başladık."

Özdemir, patates alımlarının Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden yapıldığını ve önceliğin, borçlu çiftçilere verildiğini aktardı.

Kampanyayla birçok çiftçiye ulaşarak onları rahatlatmaya çalıştıklarını dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AK Partili bütün belediyelere teşekkür ediyorum. Tam anlamıyla bir seferberlik ilan edildi. Şu ana kadar yaklaşık 1700 ton sipariş alındı. Bu daha başlangıç. Sevkiyatlara da bugün itibariyle başladık. Bu artarak devam edecektir. İnşallah çiftçimizin elinde patates kalmayacak. Niğde Belediyesi olarak da Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüze kayıtlı 4 bin aileye 20'şer kilogram patates göndermeye başladık. Bunun arkası gelecek. Her konuda olduğu gibi bu konuda da çiftçimizi ve vatandaşlarımızı tek başına bırakamazdık, elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz."

Özdemir, bugüne kadar 21 belediyenin sipariş verdiğini, AK Partili bütün belediyelere patates ulaştıracaklarını belirterek, patateslerin, kurumlara kayıtlı ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını sözlerine ekledi.

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