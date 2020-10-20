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AK Parti'li Çalık'tan evlat nöbeti tutan ailelere hakaret eden HDP milletvekiline tepki

MALATYA HABERLERİ  | 20.10.2020 15:57 | Son Güncelleme

AK Parti'li Çalık'tan evlat nöbeti tutan ailelere hakaret eden HDP milletvekiline tepki

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan ailelere hakaret eden HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'a tepki göstererek "Sen o yürekli, onurlu ve dik duruşlu annelere kurban olasın." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Kışla Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Çalık, buradaki konuşmasında, Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan ailelere hakaret eden HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'a tepki gösterdi.

Milletvekili Çalık, "Bu müfsit şahıs haddini iyice aşmıştır. Bu aziz millet kimin satılmış olduğunu çok iyi bilmektedir. Ben açıkça diyorum ki bu müfsit şahsa, sen o yürekli, onurlu ve dik duruşlu annelere kurban olasın." değerlendirmesinde bulundu.

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