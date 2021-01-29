AK Parti'li Çam'dan, evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapan HDP'li vekile tepki:

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, dağa kaçırılan evlatları için nöbet tutan Diyarbakır annelerine karşı zafer işareti yapan HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'na tepki göstererek, "Diyarbakır ve Şırnak anneleri bizim yumuşak karnımız. Tek dilekleri çocuklarının dağdan gelmesi ve dağa çıkmaması olan anne babalara AK kadınlar olarak biz sahip çıkacağız. Bir zafer olacaksa bu Diyarbakır ve Şırnak annelerinin zaferi olacak." dedi.

Çam, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Gaziantep İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde, kadınların AK Parti'nin başarısındaki önemine değindi.

Gaziantep'teki heyecan ve coşkunun kendilerini çok umutlandırdığını belirten Çam, kadınların çalışkanlığı ve azmi sayesinde AK Parti'nin hükümette bu kadar başarılı işlere imza attığına dikkati çekti.

Çam, kendi partilerini taklit edenler olduğunu belirterek, "100 yıllık bir parti, 'kadınlar kapı kapı gezecek, erkekler esnafı gezecek' diyor. Bugün mü aklınıza geldi? Bizim taklitlerimizden sakının. Bizim gibi 5,5 milyon kadın üyesi olan teşkilat, bırakın Türkiye'yi dünyada yok. Türkiye'deki bütün partilerin üyesini toplasak kadın kolları üyesi sayısına eş değerdir." dedi.