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AK Parti'li Çam'dan, evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapan HDP'li vekile tepki:

29.01.2021 18:02 | Son Güncelleme:
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"HDP'nin bir milletvekili 500 günü aşkındır evlat nöbetinde bulunan Diyarbakır ve Şırnak anne-babalarına sırtını dönerek zafer işareti yaptı. Diyarbakır ve Şırnak anneleri bizim yumuşak karnımız. Tek dilekleri çocuklarının dağdan gelmesi ve dağa çıkmaması olan anne babalara AK kadınlar olarak biz sahip çıkacağız. Bir zafer olacaksa bu Diyarbakır ve Şırnak annelerinin zaferi olacak"

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, dağa kaçırılan evlatları için nöbet tutan Diyarbakır annelerine karşı zafer işareti yapan HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'na tepki göstererek, "Diyarbakır ve Şırnak anneleri bizim yumuşak karnımız. Tek dilekleri çocuklarının dağdan gelmesi ve dağa çıkmaması olan anne babalara AK kadınlar olarak biz sahip çıkacağız. Bir zafer olacaksa bu Diyarbakır ve Şırnak annelerinin zaferi olacak." dedi.

Çam, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Gaziantep İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde, kadınların AK Parti'nin başarısındaki önemine değindi.

Gaziantep'teki heyecan ve coşkunun kendilerini çok umutlandırdığını belirten Çam, kadınların çalışkanlığı ve azmi sayesinde AK Parti'nin hükümette bu kadar başarılı işlere imza attığına dikkati çekti.

Çam, kendi partilerini taklit edenler olduğunu belirterek, "100 yıllık bir parti, 'kadınlar kapı kapı gezecek, erkekler esnafı gezecek' diyor. Bugün mü aklınıza geldi? Bizim taklitlerimizden sakının. Bizim gibi 5,5 milyon kadın üyesi olan teşkilat, bırakın Türkiye'yi dünyada yok. Türkiye'deki bütün partilerin üyesini toplasak kadın kolları üyesi sayısına eş değerdir." dedi.

Muhalefetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından başka siyaset anlayışı olmadığını vurgulayan Çam, şöyle devam etti:

"Millet için herhangi bir davası, hayali olmayan muhalefet var. Milletin iradesiyle seçilmiş cumhurbaşkanına 'sözde cumhurbaşkanı' deniliyor. Diğer taraftan vatanı, milleti için canını feda edecek savcı, hakim, askere militan diyorlar. AK kadınlar olarak diyoruz ki 'ya aynaya bakacaksın, ya da yanında birlikte yürüdüğün partilere bakacaksın'. HDP'nin bir milletvekili 500 günü aşkındır evlat nöbetinde bulunan Diyarbakır ve Şırnak anne-babalarına sırtını dönerek zafer işareti yaptı. Diyarbakır ve Şırnak anneleri bizim yumuşak karnımız. Tek dilekleri çocuklarının dağdan gelmesi ve dağa çıkmaması olan anne babalara AK kadınlar olarak biz sahip çıkacağız. Bir zafer olacaksa bu Diyarbakır ve Şırnak annelerinin zaferi olacak. Varsın birileri ahlaksız siyaset yapsın, yalanlarla siyaset yapsın, birileri 'kadın cinayetlerinin karşısındayız' diye fotoğraflar versin. Biz vatan, hak ve bayrağımız için siyaset yapacağız. Milletimiz için siyaset yapmaya devam edeceğiz."

AK Parti'li kadınların kapı kapı dolaşıp partileri için çalıştığını anlatan Çam, 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçeceklerini ifade etti.

- Diğer konuşmacılar

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, partisinin hizmetlerine değinerek, teşkilatın bütün seçimlerde yüzlerini ak çıkardığını, samimiyetle, gayretle çalıştığını, vatan, millet, bayrak aşkıyla dolu olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı mücadeleyi emin adımlarla sürdürdüklerini aktaran Bakbak, "Bizler milletin gönül erleriyiz. Gittiğimiz her yerde sevgimizi, duamızı bırakacağız. Yol açan, yol gösteren olacağız. 19 yıldır bu partinin bayrağı dalgalanıyorsa kadın kardeşlerimizin çok büyük emeği vardır. Sizler güçlü Türkiye'nin mimarlarısınız, gönül elçilerimizsiniz. Siyasette, ekonomide, turizmde, her alanda en büyük temsilcimizsiniz. Partimizde şu anda 53 kadın milletvekilimiz var. İlk göreve geldiğimizde 22 milletvekiliydi. Kadınlar olmadan temsilde adalet mümkün değildir. Kalkınma da refah da güçlü kadınlarla mümkün olacaktır." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de partisinin yaşadığı zorluklara değinerek, 5,5 milyon kadın üyesiyle AK Parti'nin neferi olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

AK Parti'nin, her zaman kadınları destekleyen, her zaman onların yanında olan bir anlayışla yola çıktığını aktaran Şahin, çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Tek listeyle gerçekleştirilen kongrede AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz güven tazeledi.

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