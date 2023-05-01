AK Parti’li Çankırı, muhalefetin İzmir reklamına yüklendi

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Bergama ve Kınık’ın Marifler, Yuntdağı Hacılar ve Mustaklar köyünde, her yıl geleneksel olarak düzenlenen hayır yemeklerine katıldı. Yüzlerce kişiye yemek dağıtılan gelenekte Çankırı, kazanların başına geçti. Gerçekleşen buluşmada vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen mitingine katıldıklarını belirterek bayram havası yaşadıklarını söyledi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İzmirlilerin bir araya geldiği mitingin coşku dolu büyük buluşmaya sahne olduğunu ifade ederek, "İzmirli hemşehrilerimizin yoğun katılımından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"AK PARTİ HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE HİZMETİN ÇALMADIĞI KAPI YOK"

AK Parti’li Çankırı burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İzmir mitingine ilişkin değerlendirmede bulunarak, “İzmir hiç bu kadar havalı olmamıştı. Aslında gerçekleştirilen mitingde verilen mesaj şuydu; ‘Biz artık yerelde hizmet istiyoruz.’ Şimdi seçim kampanyası çalışması yürütüyoruz. Kentin bazı noktalarında bazı CHP’li vekil adaylarının ‘İzmir hakkını alacak’ içerikli afişlerine tanık oluyorum. Bu beni ve buradaki vatandaşlarımızı gerçekten üzüyor. Bu kent nerden ve kimden hakkını alacak? İzmir yıllardır sizden hakkını alamıyor. AK Parti hükümetleri döneminde hizmetin çalmadığı kapı yok. Biz bir projeye başlarken işe başlama ve bitiş tarihi veririz, o gün de orada tüm yetkililer olarak hazır bulunup açılışını gerçekleştiririz. Şimdi bu kentte kimler kimlere hakkını teslim etmemiş düşünülsün isterim. 14 Mayıs, İzmir’de hizmetin yahut Atatürk’ün kurmuş olduğu partinin terör sevicilerle yan yana gelmesinin muhasebe edileceği tarih olacaktır. Biz inanıyoruz ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi ‘İzmir artık gerçekten kararını verdi’. 14 Mayıs’ta bunun miladı olacaktır” sözlerine yer verdi.

Dikili’de Sami Akbulut Caddesi üzerinde esnaf ziyareti de gerçekleştiren Çankırı, merhum Kıratlı Köy Muhtarı Yüksel Sezer’in ailesine de taziye dileklerini iletti.

