YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. AK Parti’li Çankırı, muhalefetin İzmir reklamına yüklendi

AK Parti’li Çankırı, muhalefetin İzmir reklamına yüklendi

01.05.2023 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti İzmir Milletvekili ve Milletvekili adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP’nin milletvekili aday afişlerinde "İzmir hakkını alacak" ifadesini eleştirerek, "Bu kent yıllardır sizin yönetiminizde. İzmir yıllardır sizden hakkını alamıyor. Kimden kimin hakkını alacaksınız" diye konuştu.

AK Parti’li Çankırı, muhalefetin İzmir reklamına yüklendi

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Bergama ve Kınık’ın Marifler, Yuntdağı Hacılar ve Mustaklar köyünde, her yıl geleneksel olarak düzenlenen hayır yemeklerine katıldı. Yüzlerce kişiye yemek dağıtılan gelenekte Çankırı, kazanların başına geçti. Gerçekleşen buluşmada vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen mitingine katıldıklarını belirterek bayram havası yaşadıklarını söyledi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İzmirlilerin bir araya geldiği mitingin coşku dolu büyük buluşmaya sahne olduğunu ifade ederek, "İzmirli hemşehrilerimizin yoğun katılımından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"AK PARTİ HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE HİZMETİN ÇALMADIĞI KAPI YOK"

AK Parti’li Çankırı burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İzmir mitingine ilişkin değerlendirmede bulunarak, “İzmir hiç bu kadar havalı olmamıştı. Aslında gerçekleştirilen mitingde verilen mesaj şuydu; ‘Biz artık yerelde hizmet istiyoruz.’ Şimdi seçim kampanyası çalışması yürütüyoruz. Kentin bazı noktalarında bazı CHP’li vekil adaylarının ‘İzmir hakkını alacak’ içerikli afişlerine tanık oluyorum. Bu beni ve buradaki vatandaşlarımızı gerçekten üzüyor. Bu kent nerden ve kimden hakkını alacak? İzmir yıllardır sizden hakkını alamıyor. AK Parti hükümetleri döneminde hizmetin çalmadığı kapı yok. Biz bir projeye başlarken işe başlama ve bitiş tarihi veririz, o gün de orada tüm yetkililer olarak hazır bulunup açılışını gerçekleştiririz. Şimdi bu kentte kimler kimlere hakkını teslim etmemiş düşünülsün isterim. 14 Mayıs, İzmir’de hizmetin yahut Atatürk’ün kurmuş olduğu partinin terör sevicilerle yan yana gelmesinin muhasebe edileceği tarih olacaktır. Biz inanıyoruz ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi ‘İzmir artık gerçekten kararını verdi’. 14 Mayıs’ta bunun miladı olacaktır” sözlerine yer verdi.
Dikili’de Sami Akbulut Caddesi üzerinde esnaf ziyareti de gerçekleştiren Çankırı, merhum Kıratlı Köy Muhtarı Yüksel Sezer’in ailesine de taziye dileklerini iletti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir’de küle dönen 8 katlı sitenin yönetiminden itfaiyeye tepkiİzmir’de küle dönen 8 katlı sitenin yönetiminden itfaiyeye tepki
Aydıntepe Göleti ilkbaharda da buzla kaplıAydıntepe Göleti ilkbaharda da buzla kaplı
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü depremzede çocuklar için uçurtma şenliği yapıldıTekirdağ Emniyet Müdürlüğü depremzede çocuklar için uçurtma şenliği yapıldı
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 1 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:35
Sabah
06:08
Öğle
13:14
İkindi
17:01
Akşam
20:09
Yatsı
21:36

İzmir Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Pazartesi

Zafer eczanesi
Urla
Ceylan eczanesi
Karsiyaka
Yazal eczanesi
Aliaga
Karabenek eczanesi
Bayindir
Sude eczanesi
Foca
Yeni karaburun eczanesi
Karaburun
Sağlik eczanesi
Kiraz
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.