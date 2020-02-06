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  4. AK Partili Çelik'ten PKK, YPG/PYD yöneticilerinin katılımıyla AP'de konferans düzenlenmesine tepki:

AK Partili Çelik'ten PKK, YPG/PYD yöneticilerinin katılımıyla AP'de konferans düzenlenmesine tepki:

ANKARA HABERLERİ  | 06.02.2020 00:54 | Son Güncelleme

"Avrupa Parlamentosu için utanç verici bir durumdur. AP'de terör etkinliğine izin verilmesini şiddetle kınıyoruz" - "Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen etkinlikte PKK elebaşılarının yer alması teröre destek vermektir. PKK terör örgütünün mensupları bugün Avrupa Parlamentosu çatısı altında terör propagandası yapmıştır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlenmesine ilişkin, "Avrupa Parlamentosu için utanç verici bir durumdur. AP'de terör etkinliğine izin verilmesini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Terörle mücadele etmesi gereken Avrupa Parlementosu teröre destek verirse kendini feshetmiş olur. AP'de düzenlenen etkinlikte PKK elebaşılarının yer alması teröre destek vermektir. PKK terör örgütünün mensupları bugün AP çatısı altında terör propagandası yapmıştır. Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ahlak dışı tehditlerde bulunulmuştur. Bu, AP için utanç verici bir durumdur. AP'de terör etkinliğine izin verilmesini şiddetle kınıyoruz.

PKK terör örgütünün AP'de terör propagandası yapıyor olması, AP'nin kendi değerlerinden vazgeçmesi demektir. AP, terör örgütlerinin propaganda merkezi olmamalıdır. AP'ye bir kere daha kendi varlık sebebini hatırlatıyoruz. Irkçıların, faşistlerin AP'de giderek daha çok boy göstermesinden sonra, şimdi de teröristler faaliyet yapmaktadır. AP, demokrasi ve terörün yan yana olamayacağını hatırlamalı ve ilkeli davranmalıdır."

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Avrupa Parlamentosu Kürt konferansı düzenlenmesi

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