AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İyilik İçin İnsani Yardım Derneğini ziyaret etti. Vekil Bekle, insani yardımın öneminin korona virüsü salgını sürecinde bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.

Gönül Seferberliği Ziyaretlerine sivil toplum kuruluşlarıyla devam eden AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneğine (İYA) ziyarette bulundu. Milletvekili Cemal Bekle’nin ziyareti sırasında, Dernek Başkanı Bünyamin Ertekin ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Vekil Bekle’den insani yardım vurgusu

Ziyaret sırasında açıklama yapan Cemal Bekle, sivil toplum kuruluşlarının ve özellikle insani yardım misyonu çerçevesinde çalışmalar yapan İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneğinin toplum nezdinde önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

AK Partili Bekle, "Böyle önemli görevler üstlenen dernek ve vakıfların devamlılığı esastır. Aynı zamanda üyesi olduğum bu dernek ile birlikte çalışmaktan, halkımıza hizmet etmekten gurur duyuyorum. İnsani yardım kutsal bir iştir. İhtiyaç sahiplerine yardım malzemelerini ulaştırmanın mutluluğu herkesin mutlaka yaşamasını gereken bir mutluluk” dedi.

Milletvekili Bekle ayrıca, korona virüsü salgını sebebiyle evlerinden günlerce çıkamayan vatandaşların olduğunu hatırlatarak, insani yardımın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Bekle’nin ziyareti, dernek merkezinin gezilmesiyle devam ederken, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

