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AK Parti'li Ceylan, Karabük'te partisinin kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu:

14.08.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"21 yıldır milletimize, ülkemize hep birlikte hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. 21 yıllık iktidarımızda çok büyük reformları sizlerle birlikte gerçekleştirdik."

AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, "21 yıldır milletimize, ülkemize hep birlikte hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. 21 yıllık iktidarımızda çok büyük reformları sizlerle birlikte gerçekleştirdik." dedi.

Karabük'te, AK Parti'nin kuruluşunun 21'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Parti binası önündeki programda pasta kesildi, çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan Mehmet Ceylan, AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde halkla el ele vererek kurulduğunu söyledi.

AK Parti'nin kurulduktan sonra ilk yapılan seçimde tek başına iktidar olduğunu hatırlatan Ceylan, "Bu gerçekten görülmemiş bir başarıdır. Allah'a ne kadar şükür etsek azdır. Partimiz kurulurken liderimiz, Cumhurbaşkanımız yasaklıydı. 'O muhtar bile olamaz' diyorlardı ama çok şükür o başbakan oldu, o cumhurbaşkanı oldu, o dünyanın en büyük liderlerinden biri oldu." diye konuştu.

Ceylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 21 yıldır yürüdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"21 yıldır milletimize, ülkemize hep birlikte hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. 21 yıllık iktidarımızda çok büyük reformları sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Okullar, yollar, barajlar yaptık, hastaneler kurduk, Türkiye'yi 3 kat büyüttük. Sadece fiziki anlamda yatırımlar değil demokratikleşme adına da özgürlükler adına da sizinle birlikte tabuları yıktık. Başta başörtüsü sorunu olmak üzere milletimizin önündeki eğitim engelini sizlerden aldığımız destekle aştık."

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de AK Parti iktidarları döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye'ye birçok eser kazandırıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz iktidara millete hizmet etmek için geldik. Millete efendilik için gelmedik. Milletin sorunlarına çözüm olmak, milletin dertlerine deva olmak için geldik. 21 yıldır tüm vesayetlere, karşı duruşlara ve engellere rağmen milletin bize verdiği bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmaya çalıştık. Ben inanıyorum ki AK Parti 2023'te de durmak yok, yola devam diyecektir."

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ise Karabük halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durmaya devam edeceğini belirtti.

Programa İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AK Parti il ve ilçe teşkilat üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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