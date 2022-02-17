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AK Parti'li Ceylan'ın vefat eden annesinin cenazesi Karabük'te defnedildi

17.02.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'li Ceylan'ın vefat eden annesinin cenazesi Karabük'te defnedildi

AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden annesinin cenazesi, Karabük'te toprağa verildi.

Zehra Ceylan'ın (85) cenazesi, yakınları tarafından Safranbolu ilçesindeki Merkez Camisi'ne getirildi.

Mehmet Ceylan, burada taziyeleri kabul etti. Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Gayza köyü mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Ceylan'ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Sarı, resmi kurumların il ve ilçe müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

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kalp krizi

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