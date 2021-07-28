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AK Partili Çiğdem Karaaslan partisinin "Atakum İlçe Danışma Meclisi Toplantısı"na katıldı

28.07.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Partili Çiğdem Karaaslan partisinin "Atakum İlçe Danışma Meclisi Toplantısı"na katıldı

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 64. Atakum İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Köse, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek ve partililer katıldı.

Programda konuşan Karaaslan, geçen günlerde şehit düşen 5 Mehmetçiğe Allah'tan rahmet diledi. Samsun, Ordu, Gaziantep, Aksaray ve Kırıkkale'deki şehit yakınlarına ve tüm Türkiye başsağlığı dileyen Karaaslan, "Bir taraftan terörle mücadelemiz yoğun olarak devam ediyor. En son aldığım rakam 15 teröristin etkisiz hale getirildiğiydi. Dolayısıyla bizler bir taraftan böyle büyük bir mücadele verirken vatan evlatlarımızla birlikte hem Türkiye'de hem sınırların ötesinde bir taraftan da biz onlara layık olmak için ne yapabiliriz bu mücadelenin hangi parçasında en büyük başarıyı elde edebiliriz çabası içerisindeyiz. Eğer öyle olmasaydı bugün hiçbir kuvvet sizi bu salonda tutamazdı." ifadelerini kullandı.

Böyle güzel bir coğrafyada, böyle güzel bir şehre hizmet etmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde seçilerek göreve gelmiş olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Karaaslan, "AK Parti ailesinin bir ferdi olmak, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmak, sizlerin yol arkadaşı olarak aynı amaca hizmet etmek çok değerli benim için. Allah izin verir de 2023'ü görür ve o dönemde de o gayreti gösterip oradan da zaferle çıkarsak artık Türkiye'nin önüne geçmek mümkün olmayacak. İşte bu yüzden 2023 çok önemli diyoruz. Ondan sonra bu yükselişin önü kesilemez bir boyut kazanacak. Bugünkü yarış kendi aramızda değil, siyaset yapan diğer partiler arasında da değil. Bugünkü yarış dünya ile yapılan bir yarış. Çünkü biz daha büyük daha önemli daha özel bir konuma gelmek istiyoruz. Bunu için bir liderimiz var. Onun sahip olduğu çok güçlü bir irade var. Aynı zamanda ona inanan, ona güvenen, destek veren, yanında olan milyonlar var." dedi.

Karaaslan, ekip olarak yaptıkları işin sorumluluğunun çok ağır olduğunu belirterek "İnşallah sorumluğunu verebilenlerden oluruz. Çünkü karşı taraf çok kötü siyaset yapıyor. Yalan, dolan, iftira. Söyleyeyim birkaç milyon kişiye ulaşsın bu yalan, o birkaç milyon kişiden birkaç yüz bin kişi bunun yalan olduğunu anlar ama geriye kalan birkaç yüz bin kişi de bize inanır diye yapılan bir siyaset tarzı olabilir mi? Hele böyle bir coğrafyada yaşarken. Dolayısıyla bu kötü ve sığ siyasetle mücadele bizim işimiz." diye konuştu.

Karaaslan, şunları kaydetti:

"Biz Atakum'da kapı kapı dolaşarak önümüzdeki genel seçimlerde elde edeceğimiz büyük başarının arkasından bir ikinci büyük dalga şeklinde 2024 seçimlerinde de bu şehirde 17 ilçenin tamamını Cumhur İttifakı'yla birlikte geleceğe taşıyacak kadrolar oluşturacağız ve Atakum başta olmak üzere hizmetten mahrum kalan bu alanda sınırlı kalan ve maalesef hak ettiği hizmeti alamayan hiçbir ilçemiz kalmayacak. Hedefimiz net, gayretimiz net, inancımız net, dava bilincimiz net dolayısıyla bize düşen de bundan sonra çalışmak. Çalışmak zamanıdır. sahada olmak zamanıdır. meydanı boş bırakmamak zamanıdır."

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