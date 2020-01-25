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AK Parti’li Çipilioğlu: “İlçe teşkilatımız Türkiye’ye örnek gösterildi”

MANİSA HABERLERİ  | 25.01.2020 11:30 | Son Güncelleme

AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, “AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir, ilçe teşkilatımıza yaptığı ziyarette, teşkilatımızın Türkiye’ye örnek bir teşkilat olduğunu ifade etti” dedi.AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve beraberindeki MKYK üyeleri ve milletvekillerinden oluşan bir heyet ile Şehzadeler İlçe Teşkilatına gerçekleştirdikleri ziyareti değerlendirdi.

AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, “AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir, ilçe teşkilatımıza yaptığı ziyarette, teşkilatımızın Türkiye’ye örnek bir teşkilat olduğunu ifade etti” dedi.
AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve beraberindeki MKYK üyeleri ve milletvekillerinden oluşan bir heyet ile Şehzadeler İlçe Teşkilatına gerçekleştirdikleri ziyareti değerlendirdi. Ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını dile getiren Çipilioğlu, “Teşkilat başkanımız konuşmasında AK Parti Şehzadeler İlçe Teşkilatında birlik ve beraberliğin en üst düzeyde olduğu, sıcak ve samimi bir havanın teşkilata hakim olduğu, Şehzadeler şehrinde belediyenin kazanılmasının kolay olmadığını, ancak zor olanının başarıldığı, teşkilat ve belediye başkanı ile uyumlu çalışmaların sonucunda belediyenin kazanılmış olduğunun çok bariz bir şeklide görüldüğü ve hissedildiğini dile getirmiştir. Ayrıca çalışkanlığı, gayret ve samimiyeti ile ilçe teşkilatımızın, Türkiye’ye örnek bir teşkilat olduğunu söylemiştir. İlçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere kadın ve gençlik kollarının başkanları ve yönetimlerini, mahalle başkanlarımızı ve tüm teşkilat mensuplarımızı bu gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ve tebrik etmiştir” ifadelerini kullandı.
AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kandemir’in yanı sıra beraberindeki MKYK üyesi milletvekillerinin de ilçe teşkilatı ile ilgili övgü dolu sözler sarf ettiğini dile getiren Başkan Çipiloğlu, “MKYK üyesi milletvekillerimizin de teşkilatımızla ilgili samimi havanın tüm teşkilatımızda hakim olduğu yönündeki övgü dolu ifadeleri de bizi çok mutlu etmiştir. Tüm teşkilat mensuplarının hazır olduğu bir ortamda teşkilat başkanımızdan bu sözleri duyan teşkilatımıza büyük moral ve motivasyon sağlamıştır. Bu ziyaretin bizlere vermiş olduğu motivasyon ve moralle daha üst düzeyde çalışmalarımız devam ettireceğiz inşallah” dedi.

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