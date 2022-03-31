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AK Parti'li Dağ'dan İzmir'deki eğitim yatırımlarına ilişkin açıklama:

31.03.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu sene içinde İzmir'de 78 okul yıkılıp yeniden yapılacak ve 70 yeni okulun inşası tamamlanacak"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bu yıl içinde İzmir'de 78 okulun yıkılıp yeniden yapılacağını, 70 okulun da inşasının tamamlanacağını bildirdi.

Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de eğitim öğretim altyapısını güçlendirmek için bu yıl 2 milyar 950 milyon liralık bütçe ayrıldığını belirtti.

Yatırım programı çerçevesinde kentte tamamlanması hedeflenen projelere ilişkin bilgi veren Dağ, "Eğitim öğretim altyapımızı güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Bu sene içinde İzmir'de 78 okul yıkılıp yeniden yapılacak ve 70 yeni okulun inşası tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Eğitim-öğretimde İzmir'in çehresinin değişeceğini aktaran Dağ, yalnızca okul yapmayacaklarını, buna bağlı olarak birçok sosyal donatı alanı ve öğrencilerin faydalanabileceği hizmetleri de hayata geçireceklerini bildirdi.

Derslik başına ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltarak çocuklara daha nitelikli bir eğitim ortamı tesis etmek için çalıştıklarını belirten Dağ, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede 45 anaokulu, 33 ilkokul, 28 ortaokul ve 42 liseye ilişkin çalışma yapılacak ve İzmir'imize 872 yeni derslik kazandırılırken mevcut 1692 derslik ise yeniden yapılacaktır. Okulların yanı sıra pansiyon, spor salonu ve öğrencilerimizin uygulamalı eğitim alabilecekleri atölyeleri de inşa edecek ve yenilenme ihtiyacı olanları yıkıp yeniden yapacağız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerini inşa edebilmeleri, geleceğe hazırlayabilmeleri için üzerimize düşeni yapmaktan hiçbir zaman geri durmadık, durmuyoruz ve durmayacağız. Bugüne dek hem ülkemizde hem de İzmir'imizde okul ve öğretmen sayımız ile okullaşma oranımızı artırdık."

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