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  4. AK Parti'li Demiröz'den "il sayısı" açıklaması:

AK Parti'li Demiröz'den "il sayısı" açıklaması:

25.06.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bugün Ahlat'ta yaptığım konuşma, bazı yayın organlarında 'il sayısı 100'e çıkarılacak' şeklinde yanlış yansıtılmıştır. Bu hususta verilmiş bir karar yoktur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaptığı konuşmanın bazı yayın organlarınca "il sayısı 100'e çıkarılacak" şeklinde yanlış yansıtıldığını, bu hususta verilmiş bir kararın olmadığını belirtti.

Demiröz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ahlat'ta yaptığım konuşma, bazı yayın organlarında 'il sayısı 100'e çıkarılacak' şeklinde yanlış yansıtılmıştır. Bu hususta verilmiş bir karar yoktur. Oysaki konuşmamda, 'Türkiye'nin şehir sayısının 100'e çıkarılması halinde Ahlat'ın bunların arasında yer alacağı' temennisidir." ifadesini kullandı.

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