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AK Parti’li Doğru: "Avrupa’yı besleyeceğiz"

ADANA HABERLERİ  | 31.05.2020 09:38 | Son Güncelleme

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, domates ihracatının çok ciddi rakamlara ulaştığını belirterek, "Artık Avrupa’yı besleyeceğiz" dedi.Doğru, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av.

AK Parti’li Doğru: "Avrupa’yı besleyeceğiz"

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, domates ihracatının çok ciddi rakamlara ulaştığını belirterek, "Artık Avrupa’yı besleyeceğiz" dedi.
Doğru, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili ve beraberindekiler ile Adana’nın Kozan ilçesinde serada domates ve biber üretimi yapan üretici Hanifi Seğmen’i ziyaret etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı politikaları ile üreticinin desteklendiğini belirten Doğru, domates ve biber üretimiyle ilgili bilgi aldı.
Üretici Hanifi Seğmen, Bucak’ta su sorunun çözülmesiyle üretimde ciddi artış olacağını söyledi. 38 ton üretim yaptığını söyleyen Seğmen, "Teşvik olursa çok daha iyi olur. Burası çok verimli burada işini severek yapan üretici para kazanır. Neden Antalya’ya alternatif olmayalım” dedi.
Adana Milletvekili Abdullah Doğru’da çiftçilerin teknolojiyi kullanıp üretimde verim artırabileceğini kaydederek, “Domates ihracatımız çok ciddi rakamlarda. Biz artık Avrupa’yı besleyeceğiz. Bunu sizlerin vasıtası ile yapacağız. Ne kadar üretim ve kaliteyi arttırırsanız bize ihracat geliri olarak dönecek” diye konuştu.

AK Parti’li Doğru:

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