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AK Parti’li Doğru: "Bölgede büyük bir afet yaşandı"

ADANA HABERLERİ  | 28.05.2020 10:29 | Son Güncelleme

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kozan ilçesinde bir hafta içinde yaşanan aşırı sıcak ve poyraz sonrası mahsullerinde hasar oluşan hububat ve narenciye üreticileri ile bir araya geldi, incelemelerde bulundu.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kozan ilçesinde bir hafta içinde yaşanan aşırı sıcak ve poyraz sonrası mahsullerinde hasar oluşan hububat ve narenciye üreticileri ile bir araya geldi, incelemelerde bulundu. Doğru, bölgede büyük bir afet yaşandığını kaydetti.
Doğru, Kozan’da narenciye ve hububat üretimi yapan çiftçiler ile bir araya gelerek hava değişimiyle yaşanan afette zarar gören üreticilerin hasar tespitini sahada değerlendirdi. Doğru, bölgede yaşanan afet sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılacak çalışmayla yaraların sarılması için çalışma yapılacağını kaydetti.
AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, ilçe tarım ve orman müdürlüğü yetkileri ve partililer ile birlikte sahada incelemelerde bulunan Milletvekili Abdullah Doğru ilk olarak Tepecikören buğday hasadının gerçekleştirildiği alanda incelemelerde bulunurken ardından Bucak’ta narenciye bahçelerinde incelemede bulundu. Doğru, "Narenciye bahçelerinde bu görüntüleri görünce insan üzülüyor. Meyve üstünde kalamayacak kadar afet olmuş. Önce aşırı sıcak ardından rüzgar ile yapraklar meyveler büyük hasar olmuş. Ceyhan’da erik bahçeleri tamamen bitmiş vaziyette, buğday nektarın bahçeleri aynı. Hükumet olarak ne yapabiliriz görmek için geldik. Tarsim ve Tarım ve Orman Bakanlığımız sahada çalışıyor bizde halkımızın vatandaşlarımızın taleplerini bakanlığa ileteceğiz. Adana milletvekili ve il ilçe yönetimi olarak üreticimizin yanındayız onlara moral vermek için geldik. Notlarımızı aldık bakanlığa ileteceğiz” dedi.
Devlet Su İşlerine ödenek ayrılarak Meletmez Göletinin suyunun toprakla buluşması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Milletvekili Doğru, “Buğdayla ilgi Cumhurbaşkanımızın açıklaması büyük destek yankı bulmuştu. Ama bu yaşanan rüzgarda bazı buğday çeşitlerinden kaynaklanan ve yamaçlarda tane kayıpları var. Hükumet olarak ne yapabileceğimizi konuşuyoruz. Meletmez Göletimiz var. Sulama kanallarının yapılması lazımdı. En kısa sürede ödenek aktararak o göleti üreticimizin kullanması için çalışma yaptık. Çiftçilerimiz Cumhurbaşkanımızın ekilmeyen bir karış toprak kalmasın çağrısını dinlediler bizde Meletmez Göleti ile ilgili çalışmayı yapıyoruz. Köylümüzün çiftçimizin yanındayız. Büyük bir afet yaşandı, geçmiş olsun. İnşallah hep birlikte yaraları saracağız üreten ülke olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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