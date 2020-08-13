AK Partili Erdem; “Türkiye 19 yılda çok gelişti ve büyüdü”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın Eski Milletvekili Mehmet Erdem, AK Parti’nin 19’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdem, “Türkiye AK Parti iktidarında 19 yılda çok gelişti ve büyüdü” dedi.

AK Parti’nin ‘Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi olmayacak’ sloganıyla 2001 yılında yola çıktığını anımsatan AK Parti Aydın Eski Milletvekili Mehmet Erdem, “2002 yılından bu yana Türkiye’de en uzun süre iktidar olma başarısını sürdürüyor. Gerçekten Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi değil; eski günlere dönmek mümkün de değil. 2001’de Ak Parti kurulurken gerçekten toplumsal bir talebin ve ihtiyacın sonucu kurulmuştu. O günden bugüne geldiğimiz noktada Ak Parti’ye ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a daha çok ihtiyaç var. Türkiye her bakımdan çok gelişti ve büyüdü. Bölgesinde ve Dünya’da dikkate alınmaya mecbur olunan bir ülke haline geldi. 18 yıllık iktidarımız boyunca alt yapıdan üst yapıya her bakımdan çok büyük projeler ve hizmetler gerçekleşti. Millet olarak geçmişte hayal ettiğimiz veya gerçekleşmesini hayal bile edemediğimiz nice hususlar ve projeler gerçekleşti” dedi.