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AK Partili gençler depremzede çocukları unutmadı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 07.02.2020 12:43 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ki AK Parti Gençlik Kolları Elazığ ve Malatya’da ki depremzedeli çocukları unutmadı.AK Gençlik Kolları yaptığı kampanya ile kolilerce oyuncak toplayarak depremzede çocukları mutlu etmek için seferber oldu.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ki AK Parti Gençlik Kolları Elazığ ve Malatya’da ki depremzedeli çocukları unutmadı.
AK Gençlik Kolları yaptığı kampanya ile kolilerce oyuncak toplayarak depremzede çocukları mutlu etmek için seferber oldu. Çaycuma AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Tolgahan Köktürk, yaptıkları kampanya ile ilgili olarak şunları söyledi:
"Öncelikle Elazığ ve Malatya’da yaşayan insanlarımıza geçmiş olsun dileyerek hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Çok zor bir durum. Böyle zamanlarda birbirimizin yaralarını sarmamız gerektiğini düşünerek bir kampanya başlattık ve oradaki çocukların yüzlerindeki ufacık bir tebessümün eseri olmak istedik. Herşeyin üstesinden bir şekilde gelebiliyoruz ama çocuklar çok farklı. Deprem gibi bir korkuyu yaşayan pırıl pırıl çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm oluşabilmesi için onlara kolilerce oyuncak gönderiyoruz."

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