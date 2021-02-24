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AK Partili gençlerden Başkan Öztürk’e ziyaret

24.02.2021 13:37 | Son Güncelleme:
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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Burak Yapıcı ve teşkilat üyelerini makamında kabul etti.Gençlerle sık sık bir araya gelen Başkan Öztürk, gençlerin taleplerini ve önerilerini dinledi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Burak Yapıcı ve teşkilat üyelerini makamında kabul etti.
Gençlerle sık sık bir araya gelen Başkan Öztürk, gençlerin taleplerini ve önerilerini dinledi. AK Parti Yahyalı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Burak Yapıcı Başkan Öztürk’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, başarılar diledi.
Gençlerle el ele, gönül gönüle çalışarak Türkiye’yi daha güzel yarınlara taşıyacaklarını belirten Başkan Öztürk, “ Göreve yeni atanan Ali Burak Yapıcı kardeşimi ve yönetimini gönülden tebrik ediyorum. Allah muvaffak etsin. Gençlerimiz, geleceğimiz açısından çok çok önemli diye düşünüyorum. 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bunun için canla başla çalışacağız. Ülkemizin kaderiyle, AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’nın kaderi aynı. Vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için Cumhur İttifakı’nda buluşan MHP ve BBP Partisi Başkanlarına yürekten teşekkür ediyorum. 2023 yılı seçimlerinde özellikle gençlerimize ve orta yaş jenerasyonuna büyük görevler düşüyor. Çalışmalarımızı ona göre hazırlayacağız. Gençlerimizle yakından ilgilenmemiz lazım. 2023 yılında 6 milyon gencimiz ilk kez oy kullanacaklar. Gençlerimizin her zaman yanında olacağız. Belediye olarak gençlerimize büyük önem veriyoruz. Onların dertleri dertlenip, sevinciyle bizde seviniyoruz. İnşallah beraberce gençlerimizin sıkıntılarını çözme noktasında gayretimiz var. Bizim vatanımıza böyle bir sözümüz var. Biz sadece belirli biz zümredeki gençler için değil, vatanı için, milleti için, bayrağı için tüm gençlerimize kapımız açık. Biz onların ayağına pas pas olmaya razıyız. Burası ilçede yaşayan herkesin belediyesi. Biz gençlerimizi lay lay lom yaşayan, sosyal medya gençliği olarak görmüyoruz. Biz gençliği, 21 yaşında İstanbul’u fetih eden Fatih Sultan Mehmet olarak görüyoruz. Lütfen mahallelerimizde ihtiyaç sahibi insanlarımıza sahip çıkalım. Sıkıntı yaşayan insanlarımızı da lütfen bize bildirin” diye konuştu.

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