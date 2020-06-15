YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. AK Partili Gezer mahalle ve köy başkanları ile buluştu

AK Partili Gezer mahalle ve köy başkanları ile buluştu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 15.06.2020 16:42 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Gönül seferberliği’ çağrısı kapsamında köy ve mahalle başkanlarıyla bir araya gelip hükümettin yaptığı çalışmaları anlattı.AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ’Gönül seferberliği’ çağrısıyla köy ve mahalle başkanlarıyla toplantı gerçekleştirip hükümettin yaptığı çalışmaları anlattı.

AK Partili Gezer mahalle ve köy başkanları ile buluştu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Gönül seferberliği’ çağrısı kapsamında köy ve mahalle başkanlarıyla bir araya gelip hükümettin yaptığı çalışmaları anlattı.
AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ’Gönül seferberliği’ çağrısıyla köy ve mahalle başkanlarıyla toplantı gerçekleştirip hükümettin yaptığı çalışmaları anlattı. Başkan Gezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Gönül seferberliği’ çağrısıyla harekete geçtiklerini söyledi. Başkan Gezer, "Korona virüs sürecinde hükümetimizin yaptıklarını köylerimizde vatandaşlarımıza anlattık. Bunun yanı sıra partimize yöneticilerimiz ve mahalle başkanlarımız köylere gidip pandemi sürecinden dolayı üyelik işlemlerini evlerinde yapacak. Biz, mümkün olan her şartta sahada çalışmalarımızı yapıp, vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'İyi ki doğdun sevgili' 'İyi ki doğdun sevgili'
PARTNER Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

336 promille önce otomobile çarptı, sonra ormana daldı

336 promille önce otomobile çarptı, sonra ormana daldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
03:01
Sabah
04:49
Öğle
12:25
İkindi
16:18
Akşam
19:50
Yatsı
21:30

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Çınar’da şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

Çınar’da şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Diyarbakır’da ‘anadolu’nun İslam’a Açılan İlk Kapısı’ Paneli

Diyarbakır’da ‘anadolu’nun İslam’a Açılan İlk Kapısı’ Paneli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.