AK Parti'li Gündoğdu Sivas'ta basın toplantısında konuştu:

SİVAS (AA) - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ahmet Gündoğdu, faiz ve dolar yükselirken yüzsüzleşenlerin zirve yaptığı bir günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşı koruyan yeni ekonomik paketin açıklanmasıyla artık kurdan, faizden medet umanların yüzünün düştüğü bir tabloya geldiklerini söyledi.

Gündoğdu, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı için geldiği Sivas'taki Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

"Allah’a hamdolsun, faiz ve dolar yükselirken yüzsüzleşenlerin zirve yaptığı bir günde yeni ekonomik modelin, vatandaşı koruyan paketin açıklanmasıyla artık kurdan, faizden medet umanların yüzünün düştüğü bir tabloya geldik." diyen Gündoğdu, bunun için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de paketi hazırlayan ekibine teşekkür ettiklerini, böyle bir lidere sahip oldukları için Allah’a hamdettiklerini belirtti.

Gündoğdu, AK Parti döneminde Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırıların 2013 yılında başladığını dile getirerek, "2013 yılında 23,5 milyar dolar IMF borcunu ödeyip IMF’yi kovduğumuz gün saldırılar başladı. Dikkat edin, o günden beri darbeydi, ekonomik saldırıydı, başka girişimlerdi, devam ediyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyüme, istihdam, üretim, ihracat merkezli yerli modeliyle saldırıyı yapanların sıkıntıya düştüklerini kaydeden Gündoğdu, yeni ekonomik modelin başarıya ulaşacağından emin olduklarını vurguladı.

Gündoğdu, Türkiye'nin şu anda dünyanın en çok büyüyen 3 ülkesinden biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dün eski Türkiye’de gecelik yüzde 7 bin 500 faizlerle köşeyi dönen TÜSİAD vari iş dünyası, istihdamla, personelle, işçiyle uğraşmak yerine eski Türkiye alışkanlıklarıyla paradan para kazanmak için ortamı bulandırıyor. Ana muhalefetin lideri de ABD Başkanı'nın, 'Recep Tayyip Erdoğan’ı, AK Parti’yi, Cumhur İttifakı'nı düşürmek için muhalefetle çalışacağız.' sözünü dikkate almış olmalı ki o da maalesef Türkiye’nin aleyhine çalışanların çarkına su taşıyor."

Cumhur İttifakı’nın vesayetle mücadele konusunda birleştiğini söyleyen Gündoğdu, "Esasen burada altını çizmemiz gereken temel faktörlerden biri şu, 2023 yolcuğunda bir Cumhur İttifakı var ve ortakları AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi. Bunların eksiklikleri olabilir ama bunların hem kendi içinde hem birbirlerine karşı istikamet sorunu yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadelesinde, vesayetle mücadelesinde, yerliliğinde, milliliğinde, kalkınmasında asla farklı bir düşünüş yok." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın fiili durumunun ittifaka değil, koalisyona benzediğini belirten Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı ile millet koalisyonu var. Millet koalisyonunun resmi ortakları CHP ve İYİ Parti. Payandaları, destekçileri HDP. Gizli ortakları zaman zaman açık ediyor, zaman zaman çıkış yapıyor Meclis’te. 'Burada oturuyorsanız HDP’nin ve HDP’nin sırtını dayadıklarının emeğiyle oturuyorsunuz.' diyerek sırtını dayadığı PKK’ya, KCK’ya da vurgu yapıyor ama bunu bu koalisyon ortakları deşifre etmek istemiyor."

