AK Parti'li Hamza Dağ'dan Menemen Belediyesindeki "zimmet ve irtikap" iddialarına ilişkin açıklama:

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, aralarında Menemen Belediyesi Başkanı'nın da bulunduğu bazı kişilerin "zimmet ve irtikap" iddiaları nedeniyle gözaltına alındığını belirterek, "Gelinen noktada, CHP’nin 'disipline sevk ettik' diyerek bu ayıbı halı altına süpürmeye çalışması, sorunu çözmeyecektir. Menemen Belediye Başkanı'nın mevzu bahis suçlarla gündeme gelmesi, CHP’nin İzmir'e reva gördüğü yönetim anlayışının sadece bir örneğidir." ifadelerini kullandı.

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve beraberindekilerin "zimmet ve irtikap" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındıklarını anımsattı.

Soruşturmaya gerekçe teşkil eden iddiaların hem Menemen hem de İzmir için üzücü olduğunu bildiren Dağ, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en büyük üçüncü şehrinde ilçe belediye başkanı olarak görev yapan bir kişinin, yaptığı hizmetler ve ortaya koyduğu çalışmalarla anılması gerekmektedir. Fakat burada yolsuzluk, zimmet ve hile yapılarak menfaat elde etme gibi durumlar söz konusudur. Belediye başkanı, ilçede tanınmamasına ve bilinmemesine rağmen CHP tarafından aday olarak Menemen'e dikte edilmiş bir isimdir. Gelinen noktada, CHP’nin 'disipline sevk ettik' diyerek bu ayıbı halı altına süpürmeye çalışması, sorunu çözmeyecektir. Menemen Belediye Başkanı'nın mevzu bahis suçlarla gündeme gelmesi, CHP’nin İzmir'e reva gördüğü yönetim anlayışının sadece bir örneğidir."