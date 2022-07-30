YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. AK Parti'li Hayati Yazıcı, Çay Kanunu teklifini değerlendirdi:

AK Parti'li Hayati Yazıcı, Çay Kanunu teklifini değerlendirdi:

30.07.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Fiyat belirleme ile ilgili Ulusal Konseyi yeterli görmüyorsanız bu taslağı kimseye çiğnettirmeyiz. Onu da değiştireceğiz, bakanlık istiyorsanız son sözü bakanlığa getireceğiz"

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çay Kanunu teklifinde fiyatın Ulusal Çay Konseyi tarafından belirlenmesine yönelik maddeye ilişkin, "Fiyat belirleme ile ilgili Ulusal Konseyi yeterli görmüyorsanız bu taslağı kimseye çiğnettirmeyiz. Onu da değiştireceğiz, bakanlık istiyorsanız son sözü bakanlığa getireceğiz." dedi.

Rize Ticaret ve Sanayi Odasınca İsmail Kahraman Kültür Merkezinde düzenlenen Rize İş Dünyası Buluşması ve Rize'nin Yıldızları Vergi Ödül Töreni'nde konuşan Yazıcı, bir ülkenin ekonomik performansının çok değerli olduğunu belirtti.

İş dünyası açısından arabuluculuğun çok değerli olduğuna değinen Yazıcı, 2013 yılından itibaren alternatif çözüm olarak arabuluculuğu Türk hukukuna kazandırdıklarını söyledi.

Yazıcı, Türkiye'de ekonominin büyümesi için çalıştıklarına işaret ederek, "Türkiye'nin dünya coğrafyasında çok önemli bir stratejik üstünlüğü var. Üç kıtanın merkezindeyiz. Asya, Avrupa, Afrika ve merkez kavşakta bir ülke Türkiye. Bu coğrafi stratejik üstünlük. Bunu yapacağınız imalatlarla, gerçekleştireceğiniz teknolojilerle ve liderlikle daha ileri taşırsınız. Bu söylediklerimizi hayata geçirme bakımından Rize örneğini paylaşmak istiyorum. Hava, kara, deniz yolu taşımacılığı. İyidere Lojistik Merkezi ile bunu başarıyoruz. Ovit Tüneli bağlantı yollarının bitmesi ile dünyaya akışını sağlayacak." diye konuştu.

Çay Kanunu teklifinin büyük emeklerle hazırlandığını ve 15 maddeden oluştuğunu aktaran Yazıcı, buna üniversite, bakanlık ve sivil toplum kuruluşlarının katkı sağladığına dikkati çekti.

Kanun yapmanın bir tekniği olduğunu ifade eden Yazıcı, "Üniversite bir metin hazırlamış 'bizim hazırladığımız bu değil' demenin hiçbir mantığı yok. Yönetmelikte düzenlenecek hususları siz kanun taslağı diye uzun uzun yazmışsanız o kanunlaşmaz. Kanun yapmanın tekniği var. Derlenip toparlanıp 15 maddelik bir teklif meclise sunulmuş, mecliste görüşülecek. Diğer alanlar ikincil düzenleme dediğimiz yönetmeliklerle hayata geçirilecek. Neden yönetmelik? Amaçlanan sonucu vermezse yönetmeliğin değiştirilmesi daha kolaydır." değerlendirmesinde bulundu.

"Çay fiyatı, Ulusal Çay Konseyi tarafından belirlenir" maddesinin eleştirilere hedef olduğunu belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Ulusal Çay Konseyinin içinde herkes var. ÇAYKUR'dan hiç söz edilmediği söyleniyor. ÇAYKUR mevzuatı 1984 ve 1993 yılında 30 madde halinde düzenlenmiş. Orada düzenlenen hususları bir daha buraya mı aktaralım? ÇAYKUR kurumsal bir yapı. ÇAYKUR'u bu ülkede hele hele Rize'de, Karadeniz'de kimse görmeden es geçebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bu akla ziyan. Fiyat belirleme ile ilgili Ulusal Konseyi yeterli görmüyorsanız bu taslağı kimseye çiğnettirmeyiz. Onu da değiştireceğiz, bakanlık istiyorsanız son sözü bakanlığa getireceğiz."

Programa, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize'de köpeklerin kovaladığı genç motosikletiyle şarampole yuvarlandıRize'de köpeklerin kovaladığı genç motosikletiyle şarampole yuvarlandı
Şehit Astsubay Batuhan Şimşek, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandıŞehit Astsubay Batuhan Şimşek, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
Şanlıurfa'da toprak kayması sonucu kapanan kara yolu açıldıŞanlıurfa'da toprak kayması sonucu kapanan kara yolu açıldı
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:19
Sabah
05:05
Öğle
12:29
İkindi
16:24
Akşam
19:44
Yatsı
21:22
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Fazla sevinince bir anda...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Fazla sevinince bir anda...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.