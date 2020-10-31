AK Parti'li Hayati Yazıcı partisinin Rize Merkez İlçe Kongresinde konuştu:

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti'nin rengini, desenini milletin belirlediğini vurgulayarak, "AK Parti'nin durduğu yer, milletin durduğu yerdir." dedi.

Yazıcı, partisinin Rize Merkez İlçe Başkanlığı Kongresinde yaptığı konuşmada, İzmir'deki depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Afetin sebepleri olduğunun altını çizen Yazıcı, "Ama bu tür afetlerde Türkiye'nin geçmişteki davranışları ile bugünkü davranışları, müdahale konseptini, müdahaleye hazırlanma ekipleri ve ekipmanlarını kıyas ettiğimizde başarılı olduğumuzu görüyoruz. İnsanımızın imkanlarla birlikte afetin yaralarını, daha acil sonuçlarını oradan kaldırmak için ne denli çaba harcadıklarını hep birlikte bütün kesimler görüyor. Onları da bu vesile ile tebrik ediyorum." diye konuştu.

Yazıcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için de Allah'tan rahmet diledi. Yılmazların her dönem elini taşın altına koyan bir aile olduğunu dile getiren Yazıcı, Mesut Yılmaz'ın amcası İzzet Akçal'ın siyasi hayatına ilişkin bilgi paylaştı.