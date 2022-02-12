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AK Parti'li Hayati Yazıcı, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu:

12.02.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bölgemizin turizm potansiyelini daha fazla artıracaktır diye düşünüyorum"

RİZE (AA) - AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize-Artvin Havalimanı'nın bölgenin turizm potansiyelini daha fazla artıracağını düşündüğünü söyledi.

Yazıcı, Rize'nin Çayeli ilçesinde bir restoranda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi, ardından esnafı ziyaret etti. Fındıklı ilçesinde basına kapalı gerçekleştirilen AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na da katılan Yazıcı, daha sonra AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa ve AK Parti İl Başkanı İshak Alim ile Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

Hayati Yazıcı, AA muhabirine, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında çalışmaların son hızla devam ettiğini aktardı. Mükemmel bir havalimanı yapıldığına dikkati çeken Yazıcı, "Pist uzunluğu 3 bin metre. Uluslararası her nitelikte uçakların inip kalkacağı bir havalimanı." dedi.

Yazıcı, eksiklerin tamamlanmaya devam ettiğini dile getirerek "Henüz bir tarih belirlenmedi. Nisan veya mayıs ayı gibi, 2022 yılının ilk yarısı içerisinde hizmete girecek. Rize'ye, bölgeye ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Bu tesis, gurur verici tesislerden birisi. Bölgemizin turizm potansiyelini daha fazla artıracaktır diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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