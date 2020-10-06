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AK Parti’li iki başkandan birliktelik mesajı

MANİSA HABERLERİ  | 06.10.2020 13:59 | Son Güncelleme

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 13 Eylül’de gerçekleşen kongre sonrası delegelerinin güvenoyuyla yeniden başkanlığa seçilen AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu ve yönetimini ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 13 Eylül’de gerçekleşen kongre sonrası delegelerinin güvenoyuyla yeniden başkanlığa seçilen AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu ve yönetimini ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ziyarette birlik ve beraberlik mesajları verildi.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu ve Mehmet Kavas, AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Tonguç ile birlikte 13 Eylül’de yeni bir yönetim oluşturan AK Parti Şehzadeler İlçe Teşkilatı’nın başkan ve yöneticilerine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Başkan Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu’na çiçek takdim etti. Ziyarette konuşan Başkan Çelik, “Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde bir düğün, bir demokrasi şöleni gibi AK Parti Şehzadeler İlçe Teşkilatı’nın kongresi yapılmış, Başkanımız Mehmet Emin Çipiloğlu güven tazeleyerek, yeni yönetimini oluşturmuştu. Bugün kendilerine hayırlı olsun ziyaretine geldik. Değerli başkan ve yönetimini tebrik ediyorum. Üstün gayretler ve başarılar diliyorum. Aziz milletimiz ve şehrimize hizmet edebilmek için ne kadar çok çalışsak azdır. İlkemiz, parolamız tevazu, samimiyet ve gayretle güzel insanlarımıza hizmet edip, onların mutluluğunu temin etmektir. Şehzadeler’de çok güzel bir teşkilatımız var. Bende geçmişte merkez ilçe başkanlığı görevinde bulundum. Teşkilatı, teşkilatın önemini biliyorum. İnanıyorum ki bu birliktelikle daha nice güzel hizmetleri hayata geçireceğiz.” dedi.
AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugüne kadar teşkilatlar olarak Ömer Başkanımızla uyumlu bir şekilde çalıştık. Bundan sonra da inşallah uyum ve birliktelik içerisinde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelik’e nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

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