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AK Partili ilçe başkanı Heimlich manevrası ile 5 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı

25.09.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı, boğazına cisim kaçan 5 yaşındaki çocuğun hayatını Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Orhangazi’de Tekke Mahallesi Horhor Caddesi'nde Faysal Yasin isimli 5 yaşındaki bir çocuğun boğazına kaçan cisim yüzünden boğulmak üzere olduğunu fark eden vatandaşlar çocuğa su içirmeye çalıştı.

Bu esnada parti binasından çıkan AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu, boğulmak üzere olan yabancı uyruklu çocuğa Heimlich manevrası yaparak boğazındaki cismin çıkmasını sağladı.

Yoldan geçen bir araçla hastaneye kaldırılan küçük çocuk kontrol altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili konuşan Ulusu, bu durumlarda soğukkanlılığı korumak gerektiğini belirtti.

Medyada uzmanların anlatımından gördüğü Heimlich manevrasını çocuğa uyguladığını ifade eden Ulusu, "Çocuğun ağzından bol miktarda sıvı ve sarı bir cisim çıktı. Çocuğu hemen hastaneye kaldırdık, hastanede de ziyaret ettik. Sağlık durumu gayet iyi." diye konuştu.

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Orhangazi ak parti

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