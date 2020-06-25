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AK Partili kadınlardan ‘Bir Kap Su, Bir Kap Mama’ kampanyası

KARABÜK HABERLERİ  | 25.06.2020 16:05 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük Kadın Kolları, sokak hayvanlarına karşı duyarlılık oluşturmak adına basın toplantısı düzenledi.AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlıkları tarafından 81 ilde eş zamanlı sahipsiz, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Partili kadınlardan ‘Bir Kap Su, Bir Kap Mama’ kampanyası

AK Parti Karabük Kadın Kolları, sokak hayvanlarına karşı duyarlılık oluşturmak adına basın toplantısı düzenledi.
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlıkları tarafından 81 ilde eş zamanlı sahipsiz, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yapıldı. AK Parti Karabük Kadın Kolları Başkanlığı da Karabük-Yenice karayolu Melise Köyü mevkiinde bulunan hayvan barınağı önünde ‘Bir Kap Su, Bir Kap Mama’ kampanyası için açıklama yaptı.
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu tarafından yapılan açıklamada, “Bizlerin görevi, Allah rızasını gözetmek, kendimizin olduğu kadar başkalarının ve yaratılmış diğer canlıların hayatlarını da gözeterek ‘Yaratılanı severim yaradandan ötürü!’ düsturunca yaşamak ve dünyayı güzelleştirmektir. Dünya sahibi insanoğlu değildir. Bu mavi gezegende bizim kadar yüce yaratıcının yaratmış olduğu diğer canlıların ve gelecek nesillerinde yaşama hakkı vardır. Bu hakka saygı göstermeli emaneti yarınlara güzel bir şekilde taşımalıyız. Dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli, onları korumalı ve hayatı onlarla paylaşmalıyız” dedi.
Öksüzoğlu, seslerini duyuramayan sahipsiz hayvanlarının yaz mevsimi ile beraber gelen sıcak havanın getirmiş olduğu yemek, barınak ve su bulma gibi zorluklarla mücadele ettiklerini kaydederek, “Özellikle pandemi ile beraber gelen kısıtlamalarda ve mevsimin de etkisiyle sıcaktan çok fazla etkilenen can dostlarımız ya bitkin düşüyor veya yaşamlarını kaybediyorlar. İki cihan serveri sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (Sallallahü aleyhi teala ve sellem) hadis-i şerifinde ‘Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah’tan korkun!’ diyerek bizleri uyarmıştır. Sahibi Allah olan sokak hayvanları için, belirli günlerde ‘Bir Kap Su, Bir Kap Mama’ kampanyasına biz de AK Kadınlar olarak destek oluyoruz. Buradan Karabük ilimizdeki gani gönüllü vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Bu merhamet çağrısına kulak veren, duyarlılık gösteren ve bizlerin çağrısına destek veren tüm vatandaşlarımızı gönülden kutlarız” ifadelerine yer verdi.

AK Partili kadınlardan ‘Bir Kap Su, Bir Kap Mama’ kampanyası

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