AK Parti’li kadınlardan sokak hayvanlarına su ve mama

AK Parti Genel Merkezi Kadın Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen "81 ilde eş zamanlı sahipsiz, sessiz can dostlarımız, sokak hayvanlarının yanındayız" projesi kapsamında AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanlığı tarafından sokak hayvanlarına su ve mama bırakıldı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Nevşehir’de sokak hayvanlarına su ve mama bırakıldı. 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlik sonrasında AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bizler AK Kadınlar olarak, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızca organize edilen, sahipsiz, sessiz can dostlarımız sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkat çekmek amacıyla açıklamaktan gurur duyarız. Bizlerin görevi, Allah rızasını gözetmek, kendimizin olduğu kadar diğer canlıların hayatlarını da gözeterek “Yaratılanı severim yaradan da ötürü!” düsturunca yaşamak ve dünyayı güzelleştirmektir. Dünya sahibi insanoğlu değildir. Bu mavi gezegende bizim kadar Yüce Allah’ın yaratmış olduğu diğer canlıların ve gelecek nesillerinde yaşama hakkı vardır. Bu hakka saygı göstermeli emaneti yarınlara güzel bir şekilde taşımalıyız. Dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli, onları korumalı ve hayatı onlarla paylaşmalıyız. Seslerini duyuramayan sahipsiz hayvanlar, yaz mevsimi ile beraber gelen sıcak havanın getirmiş olduğu yemek, barınak ve su bulma gibi zorluklarla mücadele etmektedirler. Özellikle pandemi ile beraber gelen kısıtlamalarda ve mevsimin de etkisiyle sıcaktan çok fazla etkilenen can dostlarımız ya bitkin düşüyor veya yaşamlarını kaybediyorlar. İki cihan serveri sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) hadis-i şerifinde "Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah’tan korkun!" diyerek bizleri uyarmıştır. Sahibi Allah olan sokak hayvanları için, belirli günlerde “Bir Kap Su, Bir Kap Mama” kampanyasına biz de AK Kadınlar olarak destek oluyoruz. Buradan Nevşehir ilimizdeki gani gönüllü vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Bu merhamet çağrısına kulak veren, duyarlılık gösteren ve bizlerin çağrısına destek veren tüm vatandaşlarımızı gönülden kutlar, katılım sağlayan Basın çalışanlarımıza da teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.



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