AK Partili Kandemir’den Yunusemre’nin projelerine tam not

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Yunus Emre Kültür Park’ı ziyaret etti.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve beraberindeki heyet, Yunusemre Belediyesi’nin kente vizyon katan projelerinden Yunus Emre Kültür Parkı gezdi. Erkan Kandemir ve beraberindeki heyeti ağırlayan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Kandemir’e belediyenin hayata geçirdiği projeler ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hızla göç alan şehirde sorunlara çözüm olacak projeler ürettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Çerçi, hizmet odaklı bir anlayışla çalıştıklarını söyledi.

Geleneksel Anadolu El Sanatları Atölyesinde kursiyerlerle bir araya gelen, yaptıkları eserleri inceleyen Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, projenin kente artı değer kattığını aktardı. Kandemir burada yaptığı açıklamada, “Ülke olarak güzel insanlar yetiştirmişiz. Başkanımız o insanlardan biri. Tam bir yıl önce de gelmiştim. O zaman da başkanımızın heyecanına şahit olmuştum. Başkanımız buraya heyecanıyla olduğu kadar ufkuyla da damga vuruyor. Başkanımızı tebrik ediyorum. İnşallah yaz aylarında çok daha güzel bir Yunusemre görmüş olacağız. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

