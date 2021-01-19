YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. AK Partili Kandemir’den Yunusemre’nin projelerine tam not

AK Partili Kandemir’den Yunusemre’nin projelerine tam not

19.01.2021 12:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Yunus Emre Kültür Park’ı ziyaret etti.AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve beraberindeki heyet, Yunusemre Belediyesi’nin kente vizyon katan projelerinden Yunus Emre Kültür Parkı gezdi.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Yunus Emre Kültür Park’ı ziyaret etti.
AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve beraberindeki heyet, Yunusemre Belediyesi’nin kente vizyon katan projelerinden Yunus Emre Kültür Parkı gezdi. Erkan Kandemir ve beraberindeki heyeti ağırlayan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Kandemir’e belediyenin hayata geçirdiği projeler ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hızla göç alan şehirde sorunlara çözüm olacak projeler ürettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Çerçi, hizmet odaklı bir anlayışla çalıştıklarını söyledi.
Geleneksel Anadolu El Sanatları Atölyesinde kursiyerlerle bir araya gelen, yaptıkları eserleri inceleyen Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, projenin kente artı değer kattığını aktardı. Kandemir burada yaptığı açıklamada, “Ülke olarak güzel insanlar yetiştirmişiz. Başkanımız o insanlardan biri. Tam bir yıl önce de gelmiştim. O zaman da başkanımızın heyecanına şahit olmuştum. Başkanımız buraya heyecanıyla olduğu kadar ufkuyla da damga vuruyor. Başkanımızı tebrik ediyorum. İnşallah yaz aylarında çok daha güzel bir Yunusemre görmüş olacağız. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Neslihan Atagül'den üzücü haber Neslihan Atagül'den üzücü haber
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:52
Sabah
08:18
Öğle
13:26
İkindi
16:01
Akşam
18:24
Yatsı
19:45

Manisa Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Ada Eczanesi
Merkez
Çınarlı Eczanesi
Merkez
Duru Eczanesi
Merkez
Sevim Eczanesi
Merkez
Aksu Eczanesi
Turgutlu
Turgutlu Eczanesi
Turgutlu
Cansu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ’Makale Performans Ödülleri’ sahibini buldu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ’Makale Performans Ödülleri’ sahibini buldu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ’Makale Performans Ödülleri’ sahibini buldu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ’Makale Performans Ödülleri’ sahibini buldu

Manisalı dağcılar 2998 metrede

Manisalı dağcılar 2998 metrede

Başkan Çelik Karaoğlanlı Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

Başkan Çelik Karaoğlanlı Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

Karayahşi’de MASKİ’nin yeni hizmetleri anlatıldı

Karayahşi’de MASKİ’nin yeni hizmetleri anlatıldı

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Manisa 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Manisa 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.