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AK Parti'li Karaaslan: "AK Parti en aydınlık geleceği inşa edebileceğimiz yerdir"

SAMSUN HABERLERİ  | 22.02.2020 12:54 | Son Güncelleme

AK Parti'li Karaaslan: "AK Parti en aydınlık geleceği inşa edebileceğimiz yerdir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "AK Parti, dünyayı ve Türkiye'yi en zor dönemlerden çıkaracak gücü toplama yeridir. Burası en aydınlık geleceği inşa edebileceğimiz yer." dedi.

Karaaslan, partisince Atakum Kültür Merkezi'nde düzenlenen kadın ve gençlik kolları ile mahalle başkanları istişare kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sırtındaki yükün çok ağır olduğunu, partililerin bu yükün bir parçasını kendi omuzlarına alma zorunluluğu bulunduğunu söyledi.

AK Parti ailesinin genişletilmesi için çaba harcamaları gerektiğini belirten Karaaslan, bu aile ne kadar genişler, AK Parti ne kadar büyürse Türkiye'nin geleceğinin de o kadar aydınlanacağını vurguladı.

Türkiye'nin kaderi ile AK Parti'nin kaderinin bir olduğunu anlatan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Çünkü bugün Türkiye'ye zarar vermek isteyen unsurlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a zarar vermeyi tercih etmişlerdir. Çünkü bugün Türkiye ve ay-yıldızlı bayrağımıza zarar vermek isteyen unsurlar, bunu AK Parti'yi çökerterek yapabileceklerini düşünmüşlerdir. Bu unsurların karşısında Cumhur İttifakı ile en güçlü şekilde duruşu gösteren bu yapıda bir çatlak oluşursa, bu yapı içinden bir delik açılırsa işte o zaman maalesef dışarıda, hatta içeride bekleyen çok fazla unsur var. Bizim bu parti içinde olmamız, tarihi bir sorumluluğu gerektirmektedir."

Karaaslan, bu tarihi sorumluluğu hakkı ile taşımak gerektiğine işaret ederek, dünyada, "Sorunlarımızı çözerse Türkiye çözer" diyen mazlum bir coğrafya bulunduğunu anlattı.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, "Eğer Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada seçime girse onu da kazanırdı." şeklindeki ifadesini hatırlatan Karaaslan, "Hamd olsun, böyle bir liderle çıktığımız yolda başarımıza başarı katarak yürüyoruz. Bu başarıyı büyütmek bize düşer. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizden beklentisi de budur. AK Parti, dünyayı ve Türkiye'yi en zor dönemlerden çıkaracak gücü toplama yeridir. Burası en aydınlık geleceği inşa edebileceğimiz yer. Dolayısıyla bugün Türkiye güvenlik tehdidi ile karşı karşıya mı? Evet. Türkiye bugün ekonomik tehditlerle karşı karşıya mı? Evet. Türkiye bugün istikrarına yönelik dünyadan ve içeriden tehditlerle karşı karşıya mı? Evet ama bunların karşısında dik duran bir lider ve onun güçlü kadrolarıyla geleceğe umutla bakan bir Türkiye var." değerlendirmesini yaptı.

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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Atakum Çiğdem Karaaslan Samsun

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