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AK Partili Karaaslan: "İnsanları ayrıştıranlara en güçlü cevabı kadınlar verecek"

13.01.2021 17:54 | Son Güncelleme:
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AK Partili Karaaslan: "İnsanları ayrıştıranlara en güçlü cevabı kadınlar verecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Kendisi gibi olmayanı her zaman dışlamaya alışık haline getirenler, millete, milletin seçimlerine, milletin iradesine ve milletin cumhurbaşkanına bugün karşı duruş sergiledi diye hakaret etmeyi alışkanlık haline getirenlere en güçlü cevabı yine kadınlar, yine bu ülkenin insanları verecektir." dedi.

Karaaslan, partisinin Atakum Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği Samsun Kadın Kolları İl Başkanlığı Kongresi'ne katıldı.

Burada partililere seslenen Karaaslan, AK Parti Kadın Kolları'na üye 5 milyon kadın bulunduğunu vurguladı.

AK Parti'nin 5 milyon kadın üyesi ile dünyanın en büyük kadın hareketi olduğunu dile getiren Karaaslan, "5 milyon yeni hikaye yazmak durumundayız. O, 5 milyon yeni 5 milyonlara dokunmak zorundadır. Bugün Kovid-19'da olduğu gibi bizler, her türlü zorlukta vatandaşımızın kapısını ilk çalan olmalıyız." ifadesinde bulundu.

Kadınların siyasetin öznesi olduğunu vurgulan Karaaslan, sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti'den önce Türkiye'de kadınların inançlarından dolayı ötekileştirildiği bir Türkiye vardı, hani eğitim hakkından mahrum kaldığı bir Türkiye. Sadece kadınların değil toplumun tüm kesimlerinin ayrıştırılmaya çalışıldığı bir Türkiye. Aslında o yıllarda hayatımızda birçok şey yoktu. Şimdi saymaya çalışsak uzun bir liste. Bu hastaneler yoktu, bu yollar yoktu, bu icraatlar yoktu. Bu projeleri hayata geçirmek için gece gündüz demeden, yolları, dağları aşmak suretiyle, vatandaşın elini sıkan, yanında olan, onun derdi ile dertlenen gece uykusu kaçanlar yoktu. İşte o zaman böyle bir teşkilatlanma yapısı yoktu. En çok da ne yoktu biliyor musunuz? O zamanlar umut yoktu. Bir annenin kendi geleceği için eğer kamuda çalışmak istiyorsa zaten çalışamayacağını bilmiş olmasının nedenleri ve acısı vardı. Evladının çok başarılı olmasına rağmen Türkiye'de okuyamayacağını bilmesinden dolayı içindeki o ince sızı, evladının geleceğini ile ilgili hayal kurumayan bir annenin umutsuzluğunu düşünün, daha neyin hayalini kursun. İşte hamd olsun, öyle bir lider geldi ki, kadınları hayatın her alanında özne pozisyonuna getirirken, umutları yeşertti. Tekrar hayal kurmalarını sağladı."

- "Kadınlar, bu ülkede taş taş üstüne koyanlarız"

Kadınların hayatın her alanda önemli başarılara imza attığına işaret eden Karaaslan, "Hani birisi çıkıp, 'türbanlı rektör oldu da uzaya füze mi fırlattı' demişti ya, evet biz uzaya füze fırlatanlarız. Nice bilimsel akademik çalışmaların altına imza atanlarız. Bu ülkede taş taş üstüne koyanlarız. Eğer bunu yapamıyorsa tarlada çalışanız, kısacası ellerini semaya açıp bu ülkenin geleceği için dua edenleriz." diye konuştu.

Siyasetteki ayrıştırıcı söylemlere atıfta bulunun Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bugün insanları sınıflara ayıranlar, ayrıştıranlar, sen böylesin sen şöylesin diyenler. Hani bugün birileri çıkmış kürsüye 'benim öğretmenim böyledir ama bana oy vermeyen öğretmen şöyledir.', 'Bizi desteklemiyorsa ve AK Parti'yi destekliyorsa iki elimiz yakasınadır' diyenler, öğretmeni, hakimi, savcıyı hiç kimseyi beğenmeyenler. Kendisi gibi olmayanı her zaman dışlamaya alışık haline getirenler, millete, milletin seçimlerine, milletin iradesine ve milletin cumhurbaşkanına bugün karşı duruş sergiledi diye hakaret etmeyi alışkanlık haline getirenlere en güçlü cevabı yine kadınlar, yine bu ülkenin insanları verecektir. Bu ülkede terörle kol kola girenler, teröre tek kelime etmeyenler, bugün kadın haklarından bahsedip de kendi teşkilatlarında tacizin, tecavüzün hesabını sormayanlar, terörü bitirme noktasında kar, kış hatta pandemi, salgın demeden gece gündüz nöbet tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etmeyenler, hatta adlarını ağızına almayanlar, gün gelecek o annelerle birlikte biz terörü yeneceğiz."

Konuşmanın ardından oylamaya geçildi. Tek liste halinde seçime giren mevcut başkan Rabia Bay Keser, yeniden başkanlığa seçildi.

Kongreye, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve partililer katıldı.

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