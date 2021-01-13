AK Partili Karaaslan: "İnsanları ayrıştıranlara en güçlü cevabı kadınlar verecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Kendisi gibi olmayanı her zaman dışlamaya alışık haline getirenler, millete, milletin seçimlerine, milletin iradesine ve milletin cumhurbaşkanına bugün karşı duruş sergiledi diye hakaret etmeyi alışkanlık haline getirenlere en güçlü cevabı yine kadınlar, yine bu ülkenin insanları verecektir." dedi.

Karaaslan, partisinin Atakum Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği Samsun Kadın Kolları İl Başkanlığı Kongresi'ne katıldı.

Burada partililere seslenen Karaaslan, AK Parti Kadın Kolları'na üye 5 milyon kadın bulunduğunu vurguladı.

AK Parti'nin 5 milyon kadın üyesi ile dünyanın en büyük kadın hareketi olduğunu dile getiren Karaaslan, "5 milyon yeni hikaye yazmak durumundayız. O, 5 milyon yeni 5 milyonlara dokunmak zorundadır. Bugün Kovid-19'da olduğu gibi bizler, her türlü zorlukta vatandaşımızın kapısını ilk çalan olmalıyız." ifadesinde bulundu.

Kadınların siyasetin öznesi olduğunu vurgulan Karaaslan, sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti'den önce Türkiye'de kadınların inançlarından dolayı ötekileştirildiği bir Türkiye vardı, hani eğitim hakkından mahrum kaldığı bir Türkiye. Sadece kadınların değil toplumun tüm kesimlerinin ayrıştırılmaya çalışıldığı bir Türkiye. Aslında o yıllarda hayatımızda birçok şey yoktu. Şimdi saymaya çalışsak uzun bir liste. Bu hastaneler yoktu, bu yollar yoktu, bu icraatlar yoktu. Bu projeleri hayata geçirmek için gece gündüz demeden, yolları, dağları aşmak suretiyle, vatandaşın elini sıkan, yanında olan, onun derdi ile dertlenen gece uykusu kaçanlar yoktu. İşte o zaman böyle bir teşkilatlanma yapısı yoktu. En çok da ne yoktu biliyor musunuz? O zamanlar umut yoktu. Bir annenin kendi geleceği için eğer kamuda çalışmak istiyorsa zaten çalışamayacağını bilmiş olmasının nedenleri ve acısı vardı. Evladının çok başarılı olmasına rağmen Türkiye'de okuyamayacağını bilmesinden dolayı içindeki o ince sızı, evladının geleceğini ile ilgili hayal kurumayan bir annenin umutsuzluğunu düşünün, daha neyin hayalini kursun. İşte hamd olsun, öyle bir lider geldi ki, kadınları hayatın her alanında özne pozisyonuna getirirken, umutları yeşertti. Tekrar hayal kurmalarını sağladı."