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AK Parti'li Karaaslan: "Kadınlar toplumsal kalkınmanın anahtarıdır"

SAMSUN HABERLERİ  | 07.03.2020 16:19 | Son Güncelleme

AK Parti'li Karaaslan: "Kadınlar toplumsal kalkınmanın anahtarıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, kadınların İslam inancında, tarihte ve Türk medeniyetinde özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Kadınların vatanın bütünlüğü ve milletin birliği için verdiği mücadelelerde fedakarlıkları ile daima en ön safta yer aldığına işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Şanlı tarihimiz, kahraman kadınlarımızın vatan savunmasında gösterdikleri unutulmaz cesaret örnekleriyle doludur. 100. yılını büyük gururla idrak ettiğimiz Milli Mücadele'mizin zafere ulaşmasında, kundaktaki yavrusunu sırtına bağlayıp cepheye mühimmat taşıyanların katkısı çok büyüktür. Milletimizin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olan kadınlarımız, geçmişte olduğu gibi bugün de demokrasimizi daha ileriye taşıma, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefimize ulaşmak için canla başla çalışmaya devam etmektedir."

Karaaslan, kadınların geleceği çizen öğretmen, ekonomiye yön veren girişimci, Türk bayrağını yurt dışında gururla dalgalandıran sporcu, şehrini yerel yönetimlerde temsil eden yönetici olarak hayatın her alanında var olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Kadınlar, toplumsal kalkınmanın anahtarıdır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak son 17 yıllık süreçte gerçekleştirdiğimiz reformlarla çalışma hayatı, eğitim, ekonomi, siyaset ve sosyal alanlardaki konumlarını iyileştirdiğimiz, toplumsal kalkınmanın anahtarı olan kadınlarımızın geleceğe emin adımlarla yürüyen bugünün Türkiye'sinde artık daha güçlü ve öz güvenli olarak ürettikleri değer ile ülkemizin gücüne güç kattıklarına inanıyoruz. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmak için 190 gündür tuttukları nöbet ile kararlılığın sembolü haline gelen Diyarbakır annelerinin direnişi, terör örgütüne ağır bir darbe vuracak, anneler evlatlarına kavuşacaktır. Zulüm altındaki coğrafyalarda hakları ellerinden alınan kadınlara huzur içinde yaşayabilecekleri daha güvenli ve adaletli bir dünya diliyor, şehit anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın gününü en kalbi duygularımla kutluyorum."

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