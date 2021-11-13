AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da ekonomik gelişmeleri değerlendirdi:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "İnşallah büyüme rakamları, ihracat rakamları, Türkiye'nin bu anlamda çarkları durdurmayan, aksine güçlendirerek devam eden sürecin ardından bunun vatandaşa, sokağa, pazara, raflara yansımasını bekliyoruz." dedi.

Karaaslan, MÜSİAD Samsun Şubesi üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, Samsun'un ihracatta hedef koyduğu 1 milyar dolar rakamını geçtiğini söyledi.

Geçen yılın aynı dönemine göre bu yılın 10 ayında Türkiye'nin ihracatında yüzde 36,2, Samsun'un dış satımında ise yüzde 88,8 artış olduğuna işaret eden Karaaslan, "Zor zamanlardan geçmeye devam ediyoruz. Bugün sokaktaki ve evindeki vatandaşın bizden talepleri artarak devam ediyor. Yeni çözümler üretmemiz gerekiyor. Ekonomik olarak, özellikle raflardaki pahalılıkla alakalı ciddi, bunun bir an önce normalleşmesiyle ilgili talep var. İnşallah büyüme rakamları, ihracat rakamları, Türkiye'nin bu anlamda çarkları durdurmayan, aksine güçlendirerek devam eden sürecin ardından bunun vatandaşa, sokağa, pazara, raflara yansımasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, dünyada sanayi ve IP devriminin sona ermeye başladığını, Yeşil Kalkınma Devrimi'ne geçildiğini belirterek şöyle devam etti:

"İklim değişikliği ve mücadele hakikaten ekonominin merkezindedir. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki sürecin adını, 'Yeşil Kalkınma Devrimi' koydu. 2053 net sıfır emisyon hedefini, 2053'ün ilk somut hedefi olarak belirledi. Bugün geldiğimiz noktada üreticimiz ve sanayicimiz adına bir sıçrama noktası da burasıdır. Çünkü dünya bir değişim ve dönüşümden geçiyor. Sanayi devrimi bitti, biz onu maalesef yakalayamadık. Sonradan bizim dönemimizde hızlı bir toparlanma yaptık. Arkasından IP dönemi dediğimiz, bilgisayar bilişim çağı dediğimiz bir devrim yaşandı. Orada farklı devletler ön plana çıktı, biz ucundan yakaladık ancak bu sefer başka bir devrim daha geliyor. Adını, 'Yeşil Devrim' koydukları, Cumhurbaşkanımızın büyük bir iddia ortaya koyduğu ve adına 'Yeşil Kalkınma' dediği devrimde bütün üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Kaynakların hızla tükendiği bu dönemde maalesef bunları değiştirmezsek gerçekten dünyanın farklı noktaya gideceği dönem yaşanacak."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 8-10 yıl sonra yaşanacak şeylerin 1 yıl içinde yaşanmaya başladığına söyleyen Karaaslan, şunları kaydetti:

"Kaynakların tükenmesini hızlı yaşamaya başladık. Avrupa Birliği ülkeleri bir 'yeşil anlaşma' imzaladı. Türkiye ihracatının büyük kısmını Avrupa Birliği ülkelerine yapıyor. Bu yeşil anlaşma ile Avrupa Birliği ihraç ettiği ürünlerde artık çevreci yöntemleri, temiz enerjiyi, su kullanımını merkeze alacak. Bunu üreten veya üretmeyene farklı uygulamalar yapacak. Bu konuda ülkemizin çok güçlü ulusal hedefi belirlendi. Şimdi şehir hedefleri konuşulacak. Gaziantep, birçok konuda öncülük yapan bir şehirdir. Yeşil şehir hedefleri konusunda da sanayisini bu hedeflere dahil etme çabası içindedir. Bunu biz de çok ağır ve zor koşulları içinde değil, aksine ülkelerin bir süre sonra gireceği yarışta ön almak, 'Bu alanda biz de varız' demek, farklı bir lige çıkmak için yapmak zorundayız. Yeşil dönüşüm, temiz enerji, su kullanımı ve kaynakların verimli kullanımını üretim potansiyeline dönüştürmeliyiz."

