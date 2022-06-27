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AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da temel atma töreninde konuştu:

27.06.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Gelişmekte olan ülke konumundan çıkıp artık gelişmiş ülke kategorisine gireceğimiz, ekonomimizle, hizmetlerimizle bambaşka bir kulvarda yarışa devam edeceğimiz bir zaman dilimi içerisine giriyoruz"

AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da temel atma töreninde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Gelişmekte olan ülke konumundan çıkıp artık gelişmiş ülke kategorisine gireceğimiz, ekonomimizle, hizmetlerimizle bambaşka bir kulvarda yarışa devam edeceğimiz bir zaman dilimi içerisine giriyoruz." dedi.

Karaaslan, Vezirköprü ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Vezirköprü Belediyesi tarafından inşaatına başlanan ticaret ve ofis merkezinin temel atma törenine katılan Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, 2023 yılının önemli bir eşik olduğunu söyledi.

Bu yılın sadece seçim ya da partileri için değil, aynı zamanda ülkeleri ve gelecekleri için de çok önemli bir zaman dilimi olduğuna işaret eden Karaaslan, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Artık eski Türkiye yok' diyor. Gelişmekte olan ülke konumundan çıkıp artık gelişmiş ülke kategorisine gireceğimiz, ekonomimizle, hizmetlerimizle bambaşka bir kulvarda yarışa devam edeceğimiz bir zaman dilimi içerisine giriyoruz." diye konuştu.

Milletin derdinin kendilerinin derdi olduğunu vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"O sorunu çözene kadar rahat etmiyoruz. Biz başkaları gibi sorun alanına gelip sorunu büyütenlerden değiliz ve olmayacağız. Sorunu dinleyip çözüm üretmek değil, tek gayesi sorunu daha görünür kılmak olanlardan olmayacağız. Biz samimiyetle gelip derdinizi dinleyeceğiz ve yapabiliyorsak elimizi taşın altına koyacağız. Yapamayacaksak samimiyetle söyleyeceğiz. Böyle olduğu için de 20 yıldır iktidarda bu ülkeyi yönetmeye talip oluyoruz ve milletimiz de bize desteğini veriyor. Dolayısıyla siyaset milletin derdini kullanma sanatı değil, milletin derdini çözme sanatıdır."

Konuşmaların ardından ticaret ve ofis merkezinin temeli atıldı.

Karaaslan, buradaki programın ardından Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ve Vezirköprü Ziraat Odasını ziyaret etti, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Enes Arslan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Programlara Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt da katıldı.

AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da

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