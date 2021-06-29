YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. AK Parti'li Karaaslan, Samsunspor'un kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti'li Karaaslan, Samsunspor'un kuruluş yıl dönümünü kutladı

29.06.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'li Karaaslan, Samsunspor'un kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsunspor'un kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, 30 Haziran 1965'te kurulduğu günden bu yana sayısız başarılar kazanmış, şampiyonluklar yaşamış Samsunspor'un, Türk futbolunda önemli bir yerinin bulunduğunu vurguladı.

Samsunspor'un 56 yıllık geçmişinde taraftarlarını sevindiren sonuçlar aldığı kadar tarifi zor acılar da yaşadığını anımsatan Karaaslan, "20 Ocak 1989'da meydana gelen elim kaza dolayısıyla yaşadığımız büyük acı, bugün bile tazeliğini korumaktadır. Bu vesileyle üzücü kazada hayatını kaybedenleri rahmetle, yaralananları bir kez daha saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.

Karaaslan, Samsunspor'un Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olduğuna işaret ederek, "Samsunsor, tarihinden aldığı güçle büyük başarılar hedeflemektedir. Tam 56 yıldır Samsunspor'un başarısı için mücadele eden bütün sporculara, teknik heyete, yöneticilere ve büyük Samsunspor taraftarlarına gönülden teşekkür ediyor, takımımızın gelecek sezonda hak ettiği Süper Lig'e çıkacağına inanıyorum. Samsunspor'umuzun kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, takımımıza başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü siyasetçilerin gözdesi! Her birini tek tek hazırlıyorÜnlü siyasetçilerin gözdesi! Her birini tek tek hazırlıyor
GÜNCELLEME - Samsun merkezli cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 18 şüpheli serbest bırakıldıGÜNCELLEME - Samsun merkezli cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 18 şüpheli serbest bırakıldı
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor

Samsun Namaz Vakitleri 29 Haziran Salı

İmsak
02:56
Sabah
04:57
Öğle
12:43
İkindi
16:43
Akşam
20:19
Yatsı
22:11

Samsun Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Salı

Zeynep Eczanesi
Ilkadimcanik
Karadeniz Eczanesi
Ilkadimcanik
Acil Şifa Eczanesi
Ilkadimcanik
Gümüş Eczanesi
Atakum
Limon Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adıyaman'da nehir kıyısında erkek cesedi bulundu

Adıyaman'da nehir kıyısında erkek cesedi bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Melek İpek YKS'ye girdi

Melek İpek YKS'ye girdi

Diyarbakır'da soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Diyarbakır'da soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Antalya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Antalya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.