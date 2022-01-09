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AK Partili Karaaslan'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

09.01.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Partili Karaaslan'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, basın ahlak ilkeleri temelinde toplumun farklı kesimlerinin beklenti ve taleplerini dile getirerek sorunların çözüme kavuşması hususunda gayretli çalışmalar ortaya koyan medyanın toplum hayatında doldurulamaz bir yeri olduğunu belirtti.

Büyük fedakarlıkla enerjisini vatandaşların doğru haber alması için harcayan basın emekçilerinin her türlü takdiri hak ettiğini vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni iletişim kanalları aracılığıyla bilgi kirliliğinin hızla yaygınlaştığını, yalanın gerçeklerin önünü kapattığını, algının pek çok alanda hakim olduğunu üzülerek görmekteyiz. Bu noktada görevini hassasiyetle ve sorumluluk bilinciyle sürdüren basınımızın, ülkemizin hakikat mücadelesine ve demokrasimize güç kattığına inanıyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle fedakarca ve özveriyle çalışan ulusal ve yerel basın emekçilerinin bu özel gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum."

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