YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. AK Partili Karaaslan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı:

AK Partili Karaaslan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı:

02.12.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hak eksenli bir sosyal politika anlayışıyla ve aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek için mücadele ediyoruz"

AK Partili Karaaslan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, engelli vatandaşların ve ailelerinin geleceğe güvenle bakabilmeleri, hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadan hayatın her alanında var olabilmeleri, engellerle karşılaşmamaları için çalışmak ve sorunlar karşısında çözüm üretmenin toplumun ortak görevleri arasında yer aldığını belirtti.

Çeşitli engel gruplarındaki vatandaşların hayatlarını rahatlıkla sürdürebilmeleri için ailelerinin ve yakın çevrelerinin ne denli büyük çaba sergilediklerini ve fedakarlıklar yaptıklarını çok iyi bildiklerine işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Engellilik önüne geçilemeyecek bir gerçektir ancak mevcut şartları iyileştirme hususunda tüm bireylerin daha fazla sorumluluk almasıyla yaşanabilecek sorunlar da en aza indirilebilecektir. Sosyal devlet ilkesi gereği çocuk, yaşlı, kadın ve engelliler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini gözetme ve haklarına erişmelerini sağlama hususunda gayretle çalışıyoruz. Hak eksenli bir sosyal politika anlayışıyla ve aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek için mücadele ediyoruz."

Karaaslan, AK Parti olarak iktidara geldikleri günden bu yana özel grupların kamu hizmetlerinden eşit şekilde yararlanması için büyük bir titizlikle çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitimden istihdama, evde bakımdan sağlık hizmetlerine kadar her alanda engellilerimizin en büyük destekçisi olduk. 2005 yılında çıkardığımız Engelliler Kanunu ile pek çok konuda tarihi nitelikte adımlar attık. 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına aldık. 2007 yılında başlattığımız evde bakım yardımı kapsamında destek alan kişi sayısı bu yıl itibarıyla 535 bin 700’e ulaştı. 2002 yılında 21 olan kamu bakım ve rehabilitasyon merkezi sayısını 2021 yılı ekim ayı itibarıyla 104'e çıkarttık. Şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor kırdık."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Engelsiz Vizyon Belgesi'nin hayata geçirilmesini sağlayacak ilk 3 yıllık "Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı" çalışmalarının devam ettiğini anlatan Karaaslan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün Türkiye'de ve dünyadaki tüm engelliler konusunda toplumsal farkındalığın, hassasiyetin ve dayanışmanın daha da artmasına vesile olmasını temenni etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Taşova: Türkiye'de vakalar yüzde 400 arttıProf. Dr. Taşova: Türkiye'de vakalar yüzde 400 arttı
PARTNER "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik" "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik"
Samsun, yıllık ihracatta 1 milyar doların üzerine çıktıSamsun, yıllık ihracatta 1 milyar doların üzerine çıktı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 3 Aralık Cuma

İmsak
06:04
Sabah
07:36
Öğle
12:29
İkindi
14:52
Akşam
17:13
Yatsı
18:39

Samsun Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Cuma

Tarhan Eczanesi
Ilkadimcanik
Cedit Eczanesi
Ilkadimcanik
Cem Eczanesi
Ilkadimcanik
Fakülte Eczanesi
Atakum
Çakır Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Temsa'nın çevreci otobüsleri İsrail yollarındaki sayısını artırıyor

Temsa'nın çevreci otobüsleri İsrail yollarındaki sayısını artırıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Manisa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Manisa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Spil Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Spil Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.