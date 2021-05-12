AK Partili Karaaslan'dan Ramazan Bayramı mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Ramazan Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşadıklarına işaret etti.

Bayramların, gönüllerin alındığı, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği, insani değerlerin daha da belirginleştiği özel günler olduğunu belirten Karaaslan, "Sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bayram günlerinde millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkileyen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu bayramı evlerimizde geçireceğiz. Gönül isterdi ki geçmiş yıllarda olduğu gibi bu bayramda da aile büyüklerimizle, akrabalarımızla, sevdiklerimizle, komşularımızla bir arada olabilelim. Bayramın ardından salgınla mücadelemizde başarılı sonuçlar alarak bayram sevinci yaşamayı diliyoruz. Bunun için bayram süresince kurallara titizlikle riayet etmeliyiz." ifadelerine yer verdi.

Karaaslan, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırısına işaret ederek, şunları kaydetti: