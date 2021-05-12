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AK Partili Karaaslan'dan Ramazan Bayramı mesajı

12.05.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Partili Karaaslan'dan Ramazan Bayramı mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Ramazan Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşadıklarına işaret etti.

Bayramların, gönüllerin alındığı, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği, insani değerlerin daha da belirginleştiği özel günler olduğunu belirten Karaaslan, "Sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bayram günlerinde millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkileyen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu bayramı evlerimizde geçireceğiz. Gönül isterdi ki geçmiş yıllarda olduğu gibi bu bayramda da aile büyüklerimizle, akrabalarımızla, sevdiklerimizle, komşularımızla bir arada olabilelim. Bayramın ardından salgınla mücadelemizde başarılı sonuçlar alarak bayram sevinci yaşamayı diliyoruz. Bunun için bayram süresince kurallara titizlikle riayet etmeliyiz." ifadelerine yer verdi.

Karaaslan, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırısına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'na, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa ve çevresinde son günlerde şiddeti daha da artan İsrail zulmü nedeniyle buruk giriyoruz. Harem-i Şerif’in onurunu korumak için cesur bir direniş sergileyen Filistinli kardeşlerimizin mücadelesinin zaferle sonuçlanmasını, insan haklarını yok sayan, uluslararası hukuku çiğneyen İsrail barbarlığının bir an önce son bulmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Türkiye olarak, kutsallarımıza yönelik saldırıların karşısında, huzura kavuşmasını dilediğimiz mazlum halkların yanında olmaya devam edeceğiz."

Mesajında, sokakların yeniden sevinçle dolacağı, çocukların neşeyle koşturacağı sağlıklı günler dileyen Karaaslan, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

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