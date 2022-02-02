AK Parti'li Karaaslan'dan Regaib Kandili mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Regaib Kandili dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, feyziyle, bereketiyle, manevi huzuruyla yeryüzünü kuşatan mübarek üç aylara girildiğini hatırlattı.

Bu kutlu zaman dilimine girişin müjdecisi olan Regaib Kandili'ne kendilerini bir kez daha sağlık içinde eriştiren Allah'a hamdeden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Mübarek Regaib gecemizin ve üç ayların insanlığın sıkıntılarından kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin her alanda tüm imkanlarıyla sürdürdüğü mücadelesinin başarıya ulaşması, milletimizin sıhhat ve afiyeti, yurt içinde ve sınır ötesinde canları pahasına mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin zaferi, mazlum halkların selameti için millet olarak dualarda buluşalım. Toplumumuzu kaynaştırdığına inandığımız maneviyat yüklü bu günlerde yardımlaşma ve dayanışma bilincinin çoğalması, birlik, beraberlik ve kardeşliğin güçlenmesi için ihtiyaç sahiplerine uzanan el olalım."

Karaaslan, tüm İslam aleminin Regaib Kandili'ni tebrik ederek "Bu müstesna gecenin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah’tan diliyor, rahmetine ve mağfiretine sığınarak Rabb'imden bizleri esenlik içinde ramazana ulaştırmasını niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.​​​​​​​

