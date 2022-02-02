YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. AK Parti'li Karaaslan'dan Regaib Kandili mesajı

AK Parti'li Karaaslan'dan Regaib Kandili mesajı

02.02.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'li Karaaslan'dan Regaib Kandili mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Regaib Kandili dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, feyziyle, bereketiyle, manevi huzuruyla yeryüzünü kuşatan mübarek üç aylara girildiğini hatırlattı.

Bu kutlu zaman dilimine girişin müjdecisi olan Regaib Kandili'ne kendilerini bir kez daha sağlık içinde eriştiren Allah'a hamdeden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Mübarek Regaib gecemizin ve üç ayların insanlığın sıkıntılarından kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin her alanda tüm imkanlarıyla sürdürdüğü mücadelesinin başarıya ulaşması, milletimizin sıhhat ve afiyeti, yurt içinde ve sınır ötesinde canları pahasına mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin zaferi, mazlum halkların selameti için millet olarak dualarda buluşalım. Toplumumuzu kaynaştırdığına inandığımız maneviyat yüklü bu günlerde yardımlaşma ve dayanışma bilincinin çoğalması, birlik, beraberlik ve kardeşliğin güçlenmesi için ihtiyaç sahiplerine uzanan el olalım."

Karaaslan, tüm İslam aleminin Regaib Kandili'ni tebrik ederek "Bu müstesna gecenin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah’tan diliyor, rahmetine ve mağfiretine sığınarak Rabb'imden bizleri esenlik içinde ramazana ulaştırmasını niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandıSamsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı
Iğdır'da 92 tüp yılan zehri ele geçirildiIğdır'da 92 tüp yılan zehri ele geçirildi
VakıfBank, yeni nakit yönetimi ekosistemi Vinov'u hayata geçirdiVakıfBank, yeni nakit yönetimi ekosistemi Vinov'u hayata geçirdi

Samsun Namaz Vakitleri 2 Şubat Çarşamba

İmsak
06:11
Sabah
07:38
Öğle
12:53
İkindi
15:33
Akşam
17:58
Yatsı
19:21

Samsun Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Çarşamba

Koza Eczanesi
Ilkadim
Mavi Eczanesi
Ilkadim
Güneş Eczanesi
Canik
Balcı Eczanesi
Atakum
Organik Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gördükleriniz fikrinizi değiştirecek

Gördükleriniz fikrinizi değiştirecek

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Her biri ölüm saçıyor! İşte en zararlıları

Her biri ölüm saçıyor! İşte en zararlıları

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Herkes onu merak ediyordu! 5 ay sonunda görüntülendi

Herkes onu merak ediyordu! 5 ay sonunda görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.