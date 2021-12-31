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AK Parti'li Karaaslan'dan yeni yıl mesajı:

31.12.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"2022'yi ülkemizi büyük hedeflerine bir adım daha yaklaştıracak çalışmaları artan gayretle sürdürmeye devam edeceğimiz bir yıl olarak değerlendiriyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, müjdeleri ve hüzünleri birlikte yaşadıkları bir yılı daha geride bıraktıklarını belirtti.

Bu yılın bir taraftan acı kayıpların yaşandığı yıl olurken, öte taraftan ülke olarak verilen çok boyutlu mücadelelerin ve yeni başarılara milletçe şahitlik edilen bir yıl olduğuna işaret eden Karaaslan, "2021'de en önemli gündemlerimiz arasında önceki yılda olduğu gibi yine koronavirüs salgını yer aldı. Aşının bulunmasıyla salgınla mücadele tedbirlerinde bir esneklik olmuşsa da yeni varyantların ortaya çıkmasıyla maske, mesafe, temizlik tedbirlerine uymaya devam etmenin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Salgının meydana getirdiği küresel krizlere rağmen Türkiye olarak hızla toparlanma ve hedeflerimize ilerleme noktasında kararlı bir tutum sergiledik." ifadesini kullandı.

Karaaslan, şehirleri ve Türkiye'yi yeni hizmet, eser ve yatırımlarla buluşturduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Teknolojide, uzay alanında, katma değerli üretimde gururlandıran başarılar elde ettik. Güçlü sağlık altyapımızla kuşatıcı sosyal güvenlik sistemimizle devlet olarak milletimizin yanında olduk. Esnafımızı, çiftçimizi, sanayicimizi, Türkiye’nin büyümesi, güçlenmesi ve kalkınması için ter döken emekçilerimizi yalnız bırakmadık. Hayata geçirdiğimiz programlar sayesinde tüm kesimleri destekledik, saldırı girişimleri karşısında ekonomimizin güçlenmesini sağlayacak adımlar attık. Küresel ölçekte baş edilmesi gereken önemli bir sorun olan aşı adaletsizliği tartışmalarıyla geçen yılın ardından ülkemizin Kovid-19’a karşı yerli imkanlarla geliştirdiği ve yılın son günlerinde ülkemizde uygulanmasına başlanan TURKOVAC, tüm insanlığın istifadesine sunulacak ve umut olacaktır."

Yeni yılın heyecanla, umutla, hedeflere bağlılıkla yeni bir başlangıca vesile olacağına inandığını vurgulayan Karaaslan, mesajında şunları kaydetti:

"Bu bakımdan 2022’yi ülkemizi büyük hedeflerine bir adım daha yaklaştıracak çalışmaları artan gayretle sürdürmeye devam edeceğimiz bir yıl olarak değerlendiriyoruz. 2022 yılında ülkemizin ortaya koyduğu vizyonla sağlıkta, sosyal politikalarda, adalette, ekonomide, çevre ve şehircilikte, enerjide, terörle mücadelede, dış politikada, kültür ve sanatta kısacası her alanda başarıya ulaşması için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz. 2022 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, umutların çoğaldığı, huzurun ve bereketin daim olduğu, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güç kazandığı bir yıl diliyorum."

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