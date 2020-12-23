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AK Parti’li Kartal’dan Vanspor’a destek

VAN HABERLERİ  | 23.12.2020 17:34 | Son Güncelleme

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Etimesgut Belediyespor deplasmanında 3 puan alan Vanspor Futbol Kulübünü yalnız bırakmadı.Misli.com TFF 2.

AK Parti’li Kartal’dan Vanspor’a destek

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Etimesgut Belediyespor deplasmanında 3 puan alan Vanspor Futbol Kulübünü yalnız bırakmadı.
Misli.com TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, deplasmanda Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadında oynanan karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Vanspor’u AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da yalnız bırakmadı. Tribünde maçı takip eden Kartal, bitiş düdüğüyle soyunma odasına geçerek Vansporlu futbolcuları ve teknik heyeti tebrik ederek, “Aslanlarımızın ayaklarına sağlık, adım adım bir üst lige inşallah. Vansporumuz, Etimesgut Belediyespor karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı. Servet Yenitürk, yönetimini ve tüm takımı tebrik eder başarılarının devamını dilerim” dedi.

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