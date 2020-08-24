AK Partili Kavuncu: “Çorum’da eğitime 260 milyon liralık yatırım yapıldı”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum’da son 18 yılda eğitime 260 milyon liralık yatırım yapıldığını açıkladı.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’yı ziyaretinde açıklamalarda bulunan Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum’da nitelikli iş gücünün artması, bilgiyi üreten ve paylaşan nesillerin yetiştirilmesi ve gençlerin yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmesine imkân sağlanmasının beşeri sermayeyi güçlendireceğine dikkat çekerek, bunların da ancak eğitimle olduğunu vurguladı. Kavuncu, bu nedenle eğitime yapılan yatırımları önemsediklerinin altını çizdi.

AK Parti iktidarları döneminde eğitim konusunun her zaman öncelikli meselelerden biri olduğunu kaydeden Kavuncu, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın gereklerine uygun olarak fırsat eşitliği içinde eğitim öğretim imkânlarından yararlanması için her hükümet döneminde azami gayret gösterilmiştir. AK Parti olarak 2002 ve 2020 yılları arasında eğitim alanında yapılan reformlar ve yatırımlar sayesinde bugün okullaşma oranında ve fiziki altyapı sorunları büyük ölçüde aşılmıştır” ifadelerini kullandı.

Kavuncu, tüm öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına özverili ve fedakârca çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

