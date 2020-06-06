AK Partili Kaya'dan Tunç Soyer'e "HDP'ye destek" tepkisi

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 3 kişiyi İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketinde yönetici olarak görevlendirerek HDP'ye destek verdiğini savundu.

Atilla Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, HDP'ye yakın olan ve KHK ile ihraç edilen üç akademisyenin İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi olan Grand Plaza AŞ'de yönetim kurulu üyesi yapıldığını, bunun Tunç Soyer'in HDP'ye verdiği açık çekin bir sonucu olduğunu savundu.

Tunç Soyer'in aday gösterilmesinde ve seçilmesinde HDP'lilerin büyük katkılarının olduğunu ileri süren Kaya, "Tunç Soyer, HDP'nin yanında olduğunu, gücüne güç katmak için çalıştığını her fırsatta gösterdi. Belediye bünyesinde yaptığı çeşitli atamalarla da bu sözünü perçinledi." ifadelerini kullandı.

‬ Kaya, Doğu ve Güneydoğu'da 2015 yılında başlayan olaylarda PKK'nın dağdaki terörü şehirlere taşıdığına, çukurlar kazarak, barikatlar kurarak güvenlik güçlerine saldırdığına işaret ederek hain saldırılar sonucu 793 kişinin şehit olduğunu hatırlattı. ‪O dönemde bir grup akademisyenin "barış bildirisi" adı altında bir metinle güvenlik güçlerinin şehirlere girmesine karşı çıktığını, PKK'ya örtülü destek verdiklerini savunan Kaya, şunları kaydetti: