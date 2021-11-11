AK Parti'li Keşir, Düzce depreminin 22. yılında hayatını kaybedenleri andı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Düzceliler olarak 1999 yılında 'asrın felaketini' yaşadık ancak yaşanan her felakette olduğu gibi 12 Kasım depreminden sonra da birlik olduk." ifadesini kullandı.

Keşir, yazılı açıklamasında, 12 Kasım 1999'daki Düzce depreminin üzerinden 22 yıl geçtiğini, hayatını kaybeden 710 kişinin acısının hala yüreklerde hissedildiğini belirtti.

"Düzceliler olarak 1999 yılında 'asrın felaketini' yaşadık ancak yaşanan her felakette olduğu gibi 12 Kasım depreminden sonra da birlik olduk."değerlendirmesini yapan Keşir, Türkiye'nin en genç şehri olan Düzce'nin hasarlarını gidererek gelişmiş şehir statüsüne ulaşması için mücadele verdiklerini anlattı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da destekleriyle AK Parti hükümetleri döneminde Düzce'de önemli mesafeler katedildiğini anımsatan Keşir, "Düzce, yeni hastanesi ve sayısı her geçen gün artan sağlık tesisleri, otoban bağlantısı ve karayolları, millet bahçesi, sıfır atık tesisi başta olmak üzere şehircilik anlamında da her gün büyüyüp gelişmeye devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Depremin üzerinden geçen sürede Düzce'de depreme yönelik ortak bilincin oluştuğuna işaret eden Keşir, şunları kaydetti:

"Milletçe, her türlü yıkımın üstesinden gelebileceğimize olan inancımız tamdır. Bu bağlamda, 1999 tarihi, ülkemizin afet yönetimi stratejisi açısından hem de tarihe geçen bir dayanışma örneğinin sergilenişi sebebiyle bir milattır. Depremin yıl dönümü vesilesiyle, bir kez daha depremde vefat eden hemşehrilerimizi rahmetle anıyor, ailesini ve yakınlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza sabır diliyorum."

