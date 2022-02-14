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AK Parti'li Keşir, Kocaeli'de STK temsilcileriyle buluştu:

14.02.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Siyaset, çözüm üretme sanatıdır. Onun için biz polemikle sadece söz sanatıyla siyaset yapmıyoruz, siyasetimizin temelinde icraat odaklı, çözüm odaklı bir siyaset anlayışı var"

KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, polemikle, sadece söz sanatıyla siyaset yapmadıklarını, siyasetlerinin temelinde icraat ve çözüm odaklı anlayış olduğunu söyledi.

Keşir, İzmit ilçesindeki bir restoranda "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadını dışlayan bir toplum, potansiyelinin ve gücünün yarısından vazgeçmiş demektir" sözünün, bu dönemin mottosunu oluşturduğunu belirterek, kendilerinin de ekip olarak buna inandıklarını ifade etti.

Büyük Türkiye hayalinden bahsettiklerini hatırlatan Keşir, "Siyaseti biz bunun için yapıyoruz. Sivil toplumun da yaşadığı bölge ve ülkeyle ilgili büyük hayali var. Kalkınma hedefi, sorun çözme hedefi var. Bütün bu hayallerimizi gerçekleştirirken kadınsız bunu tamamlamamız mümkün değil. Nüfusun yarısını oluşturan kadınlar ve kadın olmadan ne kalkınmadan ne büyümeden bahsedebiliriz. Eğer beşeri sermayeyi güçlendirme iddiamız varsa bu mutlaka kadın erkek birlikte omuz omuza olacak." diye konuştu.

Keşir, farklı pek çok kurumun uyguladığı teşvik programları olduğunu anımsatarak, bunların ülkede üretimi artırmayı hedeflediğini kaydetti.

Bu programları illerde vatandaşlara anlatmak istediklerini vurgulayan Keşir, Kocaeli'nin kadınlarını tanımak ve diğer kadınların onlara başarılarıyla ilham vermesine aracı olmak istediklerini bildirdi.

- "Siyaset, çözüm üretme sanatıdır"

Bir ilin fotoğrafının, o kentte sivil toplum çalışması yapanlarla alınabileceğini dile getiren Keşir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz siyasi partiyiz, siyasi partinin temsilcileriyiz. Bizim siyasi anlayışımız, hizmet odaklı bir siyaset anlayışı, yani sorunu doğru tanımlayacağız, sorunu bileceğiz ve o soruna uygun doğru çözümü üreteceğiz. Siyaset, çözüm üretme sanatıdır. Onun için biz polemikle sadece söz sanatıyla siyaset yapmıyoruz, siyasetimizin temelinde icraat odaklı, çözüm odaklı siyaset anlayışı var. Her şeyi çözebilir misiniz? Belki zamana yayılır bazı çözümler ama özellikle kadın odaklı sivil toplum kuruluşlarının çalışma alanları, temel haklar, yoksullukla mücadele, şiddetle mücadele, bunlar bizim 20 yıldır önceliklediğimiz konular."

Konuşmanın ardından Keşir, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinledi, notlar aldı.

Programa, Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, parti yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Keşir, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti.

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