AK Parti’li Kırkpınar’dan müjde gibi açıklama

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar’dan müjde gibi bir açıklama geldi. Kırkpınar ve arkadaşları tarafından hazırlanan kanun teklifiyle kırsalda yaşayan vatandaşların beklentileri karşılık buldu.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, kanun değişikliği ile vatandaşların taleplerini kanunlaştırıp köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde sosyo-ekonomik faaliyetleri kolaylaştırmayı amaçladıklarını ifade etti. Kırkpınar, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda değişikliğe gidildiğini duyurdu. Kırkpınar, “Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilecek. Orada yaşayan vatandaşlarımız kırsal mahalle statüsü ile faaliyetlerini ve yaşamlarını sürdürecek” dedi.

Vergi muafiyeti

O bölgede yaşayanlar için emlak vergisi muafiyeti ya da indirimi uygulanacağına dikkat çeken Kırkpınar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanlar gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile tarımsal üretimde kullanılan bina, arsa ve araziler Emlak Vergisi’nden muaf olacak. Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi yüzde 50 indirimli uygulanacak. Kırsal mahalle olarak belirlenen yerlerde, Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmayacak. Diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları yüzde 50 indirimli olacak. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret, en düşük tarifenin iş yerleri için yüzde 50’sini, konutlar için yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenecek. Ayrıca, diğer hak, sorumluluk ve imtiyazların korunmasına devam edilecek.”